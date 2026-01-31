Hòa Minzy, Nguyễn Hùng càn quét

Lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (phường Hòa Hưng, TPHCM), quy tụ hơn 100 nghệ sĩ ở các lĩnh vực khác nhau.

Khác mùa giải 2024, danh sách đề cử các hạng mục quan trọng năm nay xuất hiện những cái tên vượt trội như Hòa Minzy và Nguyễn Hùng. Không ngoài dự đoán, hai ca sĩ này "càn quét" phần lớn giải thưởng.

Trong đó, ca sĩ Hòa Minzy mang về tổng cộng 7 chiếc cúp cho 7 hạng mục: Nữ ca sĩ/rapper của năm; Hòa âm phối khí; Sự kết hợp xuất sắc; Ca khúc của năm; MV của năm; Ca khúc được yêu thích trên radio và Top 10 ca khúc được yêu thích.

Do có nhiều đối thủ mạnh, cô không quá áp đảo về tỷ lệ bình chọn. Nhất là hạng mục Nữ ca sĩ/rapper của năm, Hòa Minzy (với tỷ lệ 41,7%) giành chiến thắng sít sao trước Phương Mỹ Chi (với tỷ lệ 41%), chỉ nhỉnh hơn đàn em 0,7% tỷ lệ bình chọn.

Ở hạng mục MV của năm, MV Bắc Bling cũng giành chiến thắng trước 4 sản phẩm nổi bật với tỷ lệ 56,4% đầy ấn tượng.

Hòa Minzy và Soobin giành giải "Ca sĩ/rapper của năm".

Càn quét không kém Hòa Minzy là nhạc sĩ, ca sĩ tân binh Nguyễn Hùng. Với 2 bài hit Phép màu và Còn gì đẹp hơn, anh giành đến 5 cúp cho 4 hạng mục: Gương mặt mới xuất sắc; Ca khúc nhạc phim được yêu thích; Bài hát hiện tượng và Top 10 ca khúc được yêu thích.

Đặc biệt, ở hạng mục Gương mặt mới xuất sắc, Nguyễn Hùng giành đến 69.2% tổng số phiếu bình chọn. Đây là thành tích đáng nể với cái tên xuất phát từ số 0, vụt sáng thành sao bằng âm nhạc thuần túy, sở hữu 2 bài hit quốc dân trong cùng năm và không có bệ phóng từ chương trình truyền hình thực tế hot.

Ở hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích, bản hit Phép màu cũng gây ngạc nhiên khi thắng áp đảo (với tỷ lệ bình chọn 55,1%) 4 bài nhạc phim hot gồm: Dù cho tận thế, Mặt trời trong bóng tối, Nỗi đau giữa hòa bình và Tiến hay lùi.

Chiếc cúp này cũng chặn đứng chuỗi chiến thắng của Hòa Minzy, khiến cô không đạt được thành tích "all kill" (chiến thắng tất cả hạng mục được đề cử).

"Tân binh" Nguyễn Hùng thắng đậm tại Làn sóng xanh 2025.

Dù chỉ mang về 2 chiếc cúp, ca sĩ Soobin vẫn khẳng định sức nặng tên tuổi khi giành Nam ca sĩ/Rapper của năm với tỷ lệ bình chọn đến 63,5%, hoàn toàn áp đảo các đồng nghiệp cùng hạng mục.

Các hạng mục quan trọng còn lại cũng tìm được những chủ nhân xứng đáng như: Album của năm thuộc về Made in Vietnam của nhóm DTAP; Nhà sản xuất của năm - SlimV và Ca sĩ đột phá - Phương Mỹ Chi.

Hai giải fan vote gồm Nam ca sĩ/rapper được yêu thích và Nữ ca sĩ/rapper được yêu thích lần lượt thuộc về Quang Hùng MasterD và Lyhan.

Nhiều tiết mục đề cao chủ đề "Con rồng cháu tiên" của Làn sóng xanh lần thứ 28

Năm nay, BTC Làn sóng xanh quyết định trao giải Đặc biệt cho bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác phẩm hiếm hoi tạo được sức ảnh hưởng sâu rộng, kéo dài xuyên suốt từ đại lễ A50 đến A80. Cùng nhận cúp với anh là các sĩ góp phần vào thành công của bài hát: Nguyễn Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và Đông Hùng.

Giải Thành tựu năm nay được BTC trao cho diva Hồng Nhung và ca sĩ Quang Linh.

Tiếc nuối

Việc ca sĩ Hòa Minzy và Nguyễn Hùng "càn quét" hầu hết hạng mục quan trọng để lại tiếc nuối không nhỏ cho những cái tên như Tùng Dương, Min, buitruonglinh, Đông Nhi, Phùng Khánh Linh và Văn Mai Hương.

Hai cúp Top 10 ca khúc được yêu thích và giải Đặc biệt chưa phản ánh đầy đủ một năm làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết và đầy sáng tạo của Tùng Dương. Nhất là khi anh có bài hit quốc dân và lần đầu góp mặt tại Giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh ở tuổi 42 - điều khá hiếm thấy.

Ca sĩ Tùng Dương tại đêm trao giải.

Min, Đông Nhi và Phùng Khánh Linh đều bứt phá trong sự nghiệp. Min khẳng định bản sắc bằng một album chất lượng; Phùng Khánh Linh rời khỏi vùng an toàn từ âm nhạc đến con người xã hội còn Đông Nhi đánh tan định kiến không còn khả năng sáng tạo, trở lại các bảng xếp hạng.

Giống Nguyễn Hùng, buitruonglinh tỏa sáng sau thời gian hoạt động indie và xứng đáng được công nhận. Trong khi đó, album Giai nhân là kết tinh độ chín muồi hoàn hảo của Văn Mai Hương lẫn Hứa Kim Tuyền.

Việc các nghệ sĩ này trắng tay tại Làn sóng xanh 2025 ít nhiều gây tiếc nuối.

Một cái tên đáng đề cập khác là 2pillz với album PILLZCASSO được Pitchfork chấm 7,1 điểm - ngang các album quốc tế như Lover của Taylor Swift, RUBY của Jennie. Dù vậy, do yếu số liệu, nam producer hoàn toàn vắng bóng tại giải thưởng âm nhạc 28 năm tuổi đời này.

Tùng Dương mời Trấn Thành hát "Tái sinh"

Nghệ sĩ "gặp nhau cuối năm"

Nhiều năm nay, ngoài tôn vinh âm nhạc, Lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 còn mang ý nghĩa như ngày "gặp nhau cuối năm" của giới nghệ sĩ.

Sự kiện được tổ chức cận Tết Nguyên đán, quy tụ số lượng lớn nghệ sĩ nhiều lĩnh vực ở các thế hệ. Tại đây, bên cạnh hoạt động trao nhận giải, họ còn biểu diễn, giao lưu, chung vui và thưởng thức âm nhạc.

Điểm đặc biệt của Lễ trao giải Làn sóng xanh là loạt tiết mục biểu diễn âm nhạc với chất lượng dàn dựng, trình diễn và sáng tạo ngang tầm concert - điều chưa thể hiện rõ ở các sự kiện trao giải khác.

Tối 30/1, khán giả lần đầu nghe Noo Phước Thịnh hát Còn gì đẹp hơn - Nhà tôi có treo một lá cờ; Quang Linh, Võ Hạ Trâm hát Made in Vietnam; NSND Bạch Tuyết kết hợp rapper Double 2T; Captain Boy rap Bắc Bling...

Lễ trao giải Làn sóng xanh luôn được đón xem như một concert.

Thậm chí, Tóc Tiên cùng 4 "em xinh" Đào Tử A1J, Maiqinn, Muội và Yeolan còn lập ban nhạc, biểu diễn độc quyền liên khúc hit TikTok như: Thiệp hồng sai tên, E là không thể, Em thua cô ta, Thu đợi...

Lễ trao giải Làn sóng xanh hiếm có tiết mục đơn ca đơn giản. Kể cả hát hit của mình, Phương Mỹ Chi cũng phải mashup 3 bài được phối mới, dàn dựng công phu và vũ đạo cầu kỳ.

Không khí Lễ trao giải Làn sóng xanh hằng năm gợi nhớ đến các sự kiện trao giải ở Hong Kong thập niên 1980-1990.

Ở đó, nghệ sĩ không phân biệt 6X hay 10X; "anh tài", "chị đẹp" hay "anh trai", "em xinh"; vocalist hàn lâm hay ngôi sao giải trí... Họ tay bắt mặt mừng, học hỏi lẫn nhau hoặc đơn giản là hòa mình tận hưởng không khí và âm nhạc như ngày hội của nghề.

Rapper HIEUTHUHAI đến Lễ trao giải Làn sóng xanh dù chỉ có 1 cúp Top 10 ca khúc được yêu thích.

Phát biểu ngắn của đạo diễn, MC Trấn Thành trước giờ trao giải mang tính đúc kết hành trình 28 năm của Làn sóng xanh: "3 thập kỷ, tôi rất may mắn khi sống trọn vẹn trong lòng Làn sóng xanh.

Lần đầu tiên biết 3 từ Làn sóng xanh, tôi vẫn là cậu bé A Xìn đang ngồi trước radio. 10 năm sau, tôi là nghệ sĩ trẻ ngồi coi trao giải đầy háo hức bên dưới như các bạn bây giờ. Một thời gian sau, tôi đứng bên kia với tư cách MC của Làn sóng xanh. Và hôm nay, tôi ở đây với vai trò trao giải.

Tôi đã chứng kiến bao thế hệ nghệ sĩ từ anh Quang Linh, chị Hồng Nhung, chị Thanh Lam... trải dài đến hôm nay với những HIEUTHUHAI, Soobin, Nguyễn Hùng...

Xin mượn 2 ca khúc của Nguyễn Hùng để nói về Làn sóng xanh. Đó là Làn sóng xanh thực sự mang đến 'phép màu', và quý vị có mặt ở thì 'còn gì đẹp hơn'".

Tiết mục mashup mãn nhãn, đã tai của Phương Mỹ Chi

Ảnh: Thành Luân