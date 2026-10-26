Để vào vai xạ thủ nổi tiếng cùng tên, diễn viên Nhan Phúc Vinh phải tập cách bắn súng sao cho thật đúng phong thái của nhà vô địch Olympic.

Nhà sản xuất vừa chia sẻ hình ảnh đầu tiên của phim Viên đạn cuối cùng lấy cảm hứng từ kỳ tích HCV Olympic lịch sử của thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016. Đảm nhiệm vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là diễn viên Nhan Phúc Vinh.

Nhan Phúc Vinh trong vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Đảm nhận vai chính Hoàng Xuân Vinh, Nhan Phúc Vinh đối mặt với thử thách tái hiện một nhân vật có thật với phong thái, giọng nói và những thói quen đặc trưng đã quen thuộc với công chúng. Chia sẻ về lựa chọn diễn viên, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết: “Tìm một diễn viên nam có thể đóng Hoàng Xuân Vinh rất khó. Ngoài Nhan Phúc Vinh, tôi chưa nghĩ ra được ai”.

Theo đạo diễn, điều khiến anh lựa chọn Nhan Phúc Vinh không chỉ nằm ở sự thẳng thắn và khiếu hài hước có nét tương đồng với xạ thủ ngoài đời mà còn ở niềm đam mê thể thao mãnh liệt của nam diễn viên. Với đạo diễn, thần thái của một người thực sự yêu và sống cùng thể thao là điều không dễ tìm thấy ở bất kỳ diễn viên nào. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Nhan Phúc Vinh có thể mang đến hình ảnh một vận động viên thuyết phục trên màn ảnh.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh học bắn súng từ xạ thủ vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh.

Bên cạnh Nhan Phúc Vinh trong vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Viên đạn cuối cùng quy tụ dàn diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc. Lee Kyung Young đảm nhận vai HLV Park Chung Gun, Lee Jung Eun vào vai vợ của HLV Park, Thanh Hương hóa thân thành HLV Nguyễn Thị Nhung, trong khi Jung Il Woo đảm nhận vai xạ thủ Jin Jong Oh - một trong những đối thủ lớn của Hoàng Xuân Vinh.

Viên đạn cuối cùng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ ra rạp vào Tết Dương lịch 2027 không chỉ tái hiện một cột mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam mà còn đi sâu vào những áp lực, thất bại và góc khuất phía sau ánh hào quang. Đó còn là câu chuyện về tình cha con, tình đồng đội và những mối quan hệ được thử thách bởi khác biệt văn hóa, ngôn ngữ. Đằng sau chiến thắng lịch sử là hành trình của những con người phải học cách thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành cùng nhau để tiến gần hơn đến mục tiêu chung.

Nhan Phúc Vinh chia sẻ về đam mê thể thao (Nguồn: VTV)

Ảnh: NSX