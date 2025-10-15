Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi cùng dàn thí sinh quốc tế khoe nhan sắc quyến rũ, hình thể nóng bỏng trong đêm bán kết Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025.
Tối 15/10, bán kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) với 2 phần thi chính là trình diễn trang phục áo tắm và dạ hội. Trên sân khấu được dàn dựng hoành tráng, lấy cảm hứng từ công nghệ AI, 77 thí sinh mở màn bằng màn trình diễn áo tắm đầy năng lượng.
Ban tổ chức nhận được nhiều lời khen về ánh sáng sân khấu và thiết kế trang phục áo tắm.
Trên nền nhạc Golden, các đại diện đến từ châu Mỹ nổi bật với hình thể săn chắc, kỹ năng trình diễn tự tin trong những thiết kế bikini cắt xẻ táo bạo.
Tuy vậy, một số thí sinh vẫn để lộ khuyết điểm hình thể và phong độ chưa vững vàng, như các đại diện Macau (Trung Quốc), Kyrgyzstan, Nigeria và Montenegro.
Thuộc nhóm thí sinh cuối cùng, đại diện Việt Nam – Nguyễn Thị Yến Nhi xuất hiện với kiểu tóc xoăn bồng bềnh, tự tin sải bước, khoe vóc dáng nóng bỏng và chiều cao 1,72m. Cô được khán giả nhận xét có màn thể hiện tiến bộ rõ rệt, thay đổi phong cách trình diễn và hình ảnh so với vòng thi trước.
Miss Grand Vietnam trình diễn áo tắm:
Trong phần thi dạ hội, người đẹp Đắk Lắk chọn trình diễn thiết kế Khổng Tước Diệu của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ, lấy cảm hứng từ hình ảnh chim công mái, biểu trưng cho vẻ đẹp dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Yến Nhi chọn kiểu tóc búi cao, khoe hình thể quyến rũ trong bộ váy xuyên thấu táo bạo.
Đại diện Việt Nam lộng lẫy trong trang phục của NTK Thượng Gia Kỳ:
So với các mùa trước, dàn thí sinh năm nay chuộng váy đính kết tỉ mỉ, ôm sát cơ thể, với màu bạc kim, vàng và đỏ là chủ đạo. Các đại diện Anh, Cộng hòa Séc, Pháp đều giữ phong độ ổn định, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.
Các đại diện châu Á gây ấn tượng trong những thiết kế dạ hội quý phái.
Sau vòng bán kết, các thí sinh sẽ bước vào đêm chung kết diễn ra ngày 18/10 tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam hiện là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý. Yến Nhi đã lọt Top 20 phần thi Power of Country – nếu chiến thắng giải thưởng này, cô sẽ nắm chắc suất vào Top 20 chung cuộc.