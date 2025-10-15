Tối 15/10, bán kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) với 2 phần thi chính là trình diễn trang phục áo tắm và dạ hội. Trên sân khấu được dàn dựng hoành tráng, lấy cảm hứng từ công nghệ AI, 77 thí sinh mở màn bằng màn trình diễn áo tắm đầy năng lượng.

Ban tổ chức nhận được nhiều lời khen về ánh sáng sân khấu và thiết kế trang phục áo tắm.

Trên nền nhạc Golden , các đại diện đến từ châu Mỹ nổi bật với hình thể săn chắc, kỹ năng trình diễn tự tin trong những thiết kế bikini cắt xẻ táo bạo.

Đại diện Úc – Gabriella Oxley ghi điểm với hình thể khỏe khoắn kết hợp cùng những động tác khiêu vũ ấn tượng.

Hoa hậu Ghana – Faith Maria Porter nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt với phần thi đầy năng lượng và hiện là ứng viên sáng giá cho vương miện năm nay.

Đại diện Nhật Bản – Erika Ishibashi tiếp tục thể hiện sở trường nhào lộn trong phần thi bikini, song gặp sự cố ở cú xoay thứ tư khiến tiết mục bị gián đoạn. Cô nhanh chóng xử lý tình huống bằng cách tạo dáng ngồi, nhận được tràng pháo tay khích lệ.

Hoa hậu Tây Ban Nha – Aitana Jiménez được đánh giá là một trong những thí sinh có phần thi tốt nhất. Cô từng tham dự Miss Supranational 2019 nhưng chưa đạt thành tích.

Đại diện Venezuela – Nariman Battikha , cao 1m82, sở hữu hình thể quyến rũ, được kỳ vọng mang về chiến thắng thứ 2 cho đất nước.

Tuy vậy, một số thí sinh vẫn để lộ khuyết điểm hình thể và phong độ chưa vững vàng, như các đại diện Macau (Trung Quốc), Kyrgyzstan, Nigeria và Montenegro.

Thuộc nhóm thí sinh cuối cùng, đại diện Việt Nam – Nguyễn Thị Yến Nhi xuất hiện với kiểu tóc xoăn bồng bềnh, tự tin sải bước, khoe vóc dáng nóng bỏng và chiều cao 1,72m. Cô được khán giả nhận xét có màn thể hiện tiến bộ rõ rệt, thay đổi phong cách trình diễn và hình ảnh so với vòng thi trước.

Yến Nhi rạng rỡ trong mẫu bikini táo bạo.

Miss Grand Vietnam trình diễn áo tắm:

Trong phần thi dạ hội, người đẹp Đắk Lắk chọn trình diễn thiết kế Khổng Tước Diệu của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ, lấy cảm hứng từ hình ảnh chim công mái, biểu trưng cho vẻ đẹp dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Yến Nhi chọn kiểu tóc búi cao, khoe hình thể quyến rũ trong bộ váy xuyên thấu táo bạo.

Người đẹp giữ nguyên kiểu tóc búi cao quen thuộc.

Đại diện Việt Nam lộng lẫy trong trang phục của NTK Thượng Gia Kỳ:

So với các mùa trước, dàn thí sinh năm nay chuộng váy đính kết tỉ mỉ, ôm sát cơ thể, với màu bạc kim, vàng và đỏ là chủ đạo. Các đại diện Anh, Cộng hòa Séc, Pháp đều giữ phong độ ổn định, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Hoa hậu Cộng hòa Séc – Markéta Mörwicková gây chú ý khi chọn jumpsuit thay cho váy dài truyền thống.

Đại diện Pháp – Elisa Mysyshyne xuất hiện sang trọng trong thiết kế lấy cảm hứng từ hoa hồng.

Các đại diện châu Á gây ấn tượng trong những thiết kế dạ hội quý phái.

Nhờ chiều cao 1,75m, hình thể cân đối và đôi mắt xanh cuốn hút, Montserrat Villalva (Mexico) cũng nhận được nhiều lời khen trong đêm bán kết.

Faith Maria Porter (Ghana) tiếp tục ghi điểm với trang phục đính kết lộng lẫy.

Sau vòng bán kết, các thí sinh sẽ bước vào đêm chung kết diễn ra ngày 18/10 tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam hiện là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý. Yến Nhi đã lọt Top 20 phần thi Power of Country – nếu chiến thắng giải thưởng này, cô sẽ nắm chắc suất vào Top 20 chung cuộc.

Ảnh, Video: MGI