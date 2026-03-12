Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Variety, Nicole Kidman thẳng thắn chia sẻ về giai đoạn nhiều biến động trong năm 2025 khi cô nộp đơn ly hôn Keith Urban.

Trong bộ ảnh thực hiện cho tạp chí, nữ diễn viên gây ấn tượng với phong cách gợi cảm nhưng vẫn giữ nét sang trọng. Cô diện các thiết kế ôm sát, xuyên thấu tôn vóc dáng thon gọn và đôi chân dài.

Nicole Kidman trên tạp chí Variety.

Trong bài phỏng vấn, Nicole cho biết năm qua cô khá kín tiếng trước truyền thông vì những vấn đề cá nhân. “Năm ngoái tôi gần như im lặng. Tôi có nhiều chuyện riêng cần giải quyết và phải thu mình lại”, cô chia sẻ.

Dù vậy, nữ diễn viên nhấn mạnh ưu tiên lớn nhất hiện nay là gia đình, đặc biệt là 2 con gái Sunday (17 tuổi) và Faith (15 tuổi). “Tôi luôn hướng đến những điều tích cực. Điều khiến tôi biết ơn nhất là gia đình và việc giữ mọi thứ ổn định để cùng bước tiếp”, cô nói. Nicole Kidman cho biết không muốn bàn sâu về đời tư vì tôn trọng các thành viên trong gia đình.

Nicole Kidman và Keith Urban kết hôn vào tháng 6/2006 sau khi gặp nhau tại sự kiện G'Day USA Gala ở Los Angeles. Trong nhiều năm, họ được xem là một trong những cặp đôi quyền lực của Hollywood, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các lễ trao giải và sự kiện giải trí.

Thời gian đầu sau khi kết hôn, Kidman từng giúp chồng vượt qua giai đoạn khó khăn vì nghiện rượu. Nam ca sĩ sau đó vào trung tâm cai nghiện và nhiều lần thừa nhận vợ là người giúp anh lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Ngày 6/1, tờ Daily Mail cho biết cả 2 đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau khi nữ diễn viên nộp đơn vào ngày 30/9 với lý do “khác biệt không thể hòa giải”.

Nicole Kidman và Keith Urban có cuộc hôn nhân kéo dài 19 năm.

Về sự nghiệp, Nicole được cho là sẽ có một năm 2026 bận rộn với nhiều dự án mới, gồm loạt phim Scarpetta, phần tiếp theo của bộ phim Practical Magic và mùa 3 của series Special Ops: Lioness do Taylor Sheridan đạo diễn.

Sinh năm 1967 tại Honolulu, Nicole Kidman là nữ diễn viên và nhà sản xuất phim mang hai quốc tịch Úc - Mỹ. Cô lớn lên tại Sydney và bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ thập niên 1980 trước khi vươn ra Hollywood.

Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi sau bộ phim Days of Thunder đóng cùng Tom Cruise, sau đó tiếp tục khẳng định vị thế qua các tác phẩm như Moulin Rouge!, The Hours, Aquaman... Vai nhà văn Virginia Woolf trong The Hours đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar.

Trước Keith Urban, Nicole Kidman từng có cuộc hôn nhân kéo dài từ năm 1990 đến 2001 với Tom Cruise.

Nicole Kidman và Keith Urban trên thảm đỏ: