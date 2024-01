Nicole Kidman xuất hiện trên tạp chí Vogue Úc số tháng 2/2024 với vẻ ngoài sắc sảo cùng vóc dáng gợi cảm. 'Thiên nga nước Úc' diện chiếc váy ren đen, một tay ôm rắn và tạo dáng trước ống kính đầy mê hoặc.

Trong cuộc phỏng vấn sau buổi chụp ảnh, Nicole tiết lộ ý tưởng chụp cùng loài động vật nguy hiểm này là của cô. “Tôi yêu các con và chồng tôi. Và tôi cũng rất yêu loài rắn, chúng đẹp, quyến rũ và tôi bị thu hút bởi cách chúng trườn, di chuyển và thay da", nữ diễn viên chia sẻ.

Nicole Kidman

Trong một bức ảnh khác, ngôi sao hạng A mặc áo crop top màu đen và váy màu nude bó sát.

Nicole diện trang phục nội y phá cách táo bạo, phần tóc được đánh rối và phần mắt được trang điểm đậm.

Nhiếp ảnh gia Steven Klein - người thực hiện bộ ảnh cho Nicole cho biết cô rất xinh đẹp, dũng cảm và chuyên nghiệp trong buổi chụp ảnh.

Sau khi những hình ảnh quyến rũ của Nicole được phát hành, người hâm mộ đã để lại nhiều lời khen ngợi cho hình thể nóng bỏng, khỏe khoắn của mỹ nhân U50: "Nicole thật dũng cảm khi để chú rắn bò quanh cổ".

"Cô ấy vẫn lộng lẫy và có sức hút đặc biệt ở tuổi 56", một người xem chia sẻ.

Hậu trường chụp ảnh đầy táo báo của Nicole Kidman:

Nicole Kidman sinh năm 1967 là nữ diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ gốc Úc. Vai diễn ghi dấu ấn lớn nhất của cô là trong bộ phim kinh dị Dead Calm năm 1989. Nicole đã đóng vai chính trong hàng chục tác phẩm và chương trình truyền hình đáng chú ý như Moulin Rouge, Being The Ricardos, Big Little Lies...

Cô nhận được nhiều giải thưởng lớn bao gồm hai giải Emmy, 6 giải Quả cầu vàng và một giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Dù đã bước qua tuổi 56, Nicole vẫn chăm chỉ tham gia diễn xuất và là gương mặt hàng đầu được các đạo diễn lớn lựa chọn.

Nicole Kidman là một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất xứ sở chuột túi.

Đỗ Phong