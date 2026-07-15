Ngày 15/7, Daum đưa tin ca sĩ Y Story (tên thật Lim Young Ho) đã qua đời ở tuổi 49. Thông qua tài khoản mạng xã hội của nam ca sĩ, bạn gái cho biết cả 2 đã gắn bó nhiều năm và cô là người trực tiếp lo liệu tang lễ.

Nam ca sĩ Lim Young Ho.

"Chúng tôi đã ở bên nhau suốt một thời gian dài và xem nhau như gia đình nên tôi đã tổ chức tang lễ với tâm thế của một người vợ. Nhờ nhiều người đến tiễn biệt và gửi những lời động viên ấm áp, anh đã không phải ra đi trong cô đơn", cô chia sẻ.

Theo bạn gái, Lim Young Ho qua đời hôm 12/7. Tro cốt của nam ca sĩ hiện được an vị tại Công viên tưởng niệm Jeju Yangji.

Bạn gái của nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã cầu nguyện, động viên và đồng hành cùng gia đình trong những ngày qua. Đặc biệt, lời nhắn cuối cùng dành cho người đã khuất khiến nhiều người không khỏi xúc động.

"Đến cuối cùng, điều anh lo lắng vẫn chỉ là em. Anh từng hát: 'Em là mối tình cuối của anh', vậy mà cuối cùng em thật sự trở thành mối tình cuối của anh. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy gặp nhau sớm hơn để yêu nhau nhiều hơn", cô viết.

Lim Young Ho tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 2009.

Lim Young Ho hoạt động với nghệ danh Y Story, ra mắt năm 2009 với ca khúc Whisper. Anh từng phát hành nhiều ca khúc như Tropical Night, Late Homecoming, Journey to You và I Believed in Love.

Hiện phía gia đình vẫn chưa công bố nguyên nhân qua đời của nam ca sĩ.

Nam ca sĩ trong MV "I Believed in Love":