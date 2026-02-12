Ở Đồng hồ đếm ngược tập 5 lên sóng tối nay, 12/2, Thành (Thanh Sơn) cùng chú chó Coddy vẫn bí mật theo dõi Chi (Hoàng Hà) và lần này họ theo cô về nhà của bà Tuyết (Quách Thu Phương). Chi quyết định hack camera ngoài cổng nhà và trèo vào nhà mẹ kế để tìm bằng chứng.

Cùng lúc đó, bà Tuyết phát hiện ra mình đã để quên điện thoại ở nhà và yêu cầu tình trẻ Khang (Hồng Đăng) lái xe quay về để lấy điện thoại.

Ở diễn biến khác, bố của Chi đang trong tình trạng nguy kịch nhưng bà Tuyết và tình trẻ đã toan tính để chiếm lấy khối tài sản ông để lại. Khang cho biết trước khi nguy kịch ông đã hẹn luật sư để sửa lại di chúc trước đó vốn đã chia 3 phần cho con gái riêng cùng mẹ con bà Tuyết. Nhưng có lẽ ông biết chuyện của Tuyết và Khang nên đã gọi luật sư đến để sửa bản di chúc. Song do tay luật sư đó đi công tác nên hẹn lại. Vì vậy Khang nói phải kiểm tra xem bản di chúc sửa đổi đã được gửi đi hay chưa.

"Em nghĩ là chưa, tất cả mới chỉ là bản dự thảo thôi. Ông ấy để lại hết cho cái Chi. Lúc ông ấy đang sửa thì bị em phát hiện", bà Tuyết nói với nhân tình. Khi biết bản dự thảo vẫn trên máy tính, Khang thúc giục Tuyết hành động ngay và không để con riêng của chồng biết.

Chi nhờ sự giúp sức của Thành và khi biết bà Tuyết mê tín cũng như yếu bóng vía nên đã nghĩ ra cách hành động hiệu quả. Liệu Thành và Coddy có thể giúp Chi thực hiện thành công nhiệm vụ lật mặt mẹ kế?