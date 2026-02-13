Ở Đồng hồ đếm ngược tập 6 lên sóng tối nay, 13/2, Thành (Thanh Sơn) quyết định hoá thân thành thầy bói Lương, cố tình tiếp cận bà Tuyết (Quách Thu Phương) ở cổng chùa và nói những "chuyện âm" mà chỉ có bà mới biết sau hàng loạt động tác rung doạ từ đêm hôm trước.

Trước khi đi Thành còn dặn bà Tuyết chăm chỉ cúng bái, thắp hương đốt vàng mã cho chồng rồi hỏi xem trước khi chết họ có oan khuất gì không khiến bà càng lo.

Khang (Hồng Đăng) quyết định dẫn tình già tới gặp thầy Lương và thầy nói trúng tim đen của cả hai. Khang hỏi Thành bao giờ lấy được vợ. Thành giả xem tay rồi nói Khang vốn đã có vợ rồi và cẩn thận không khéo gọi vợ người khác là vợ. Cả Khang và bà Tuyết nghe xong đều giật mình.

Ở diễn biến khác, bà Tuyết quyết định "quay xe" muốn lập lại di chúc như bản ban đầu của người chồng quá cố. Tuy nhiên, vì nắm được điểm yếu của bà trong tay nên Khang đã tìm cách ngăn lại. Khang nói chỉ cần 1 chữ ký thay đổi bản di chúc là bà Tuyết có thể mất toàn bộ tiền. Khang cho rằng Chi đã đe doạ nên bà Tuyết muốn chia lại tài sản cho con chồng và nhắc bà Tuyết việc giữa họ có thoả thuận khi tình già tỏ thái độ cương quyết.

Liệu Khang có thành công khi ngăn bà Tuyết? Thoả thuận đó là gì? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 6 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.