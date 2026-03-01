Đoàn phim Vì mẹ anh phán chia tay vừa có buổi giao lưu báo chí, quy tụ dàn diễn viên: Hồng Ánh, Lê Phương, NSƯT Mỹ Duyên, Quốc Huy, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Tam Triều Dâng...

Tại sự kiện, đạo diễn Vũ Khắc Tuận cho chiếu giới thiệu 1 số phân đoạn nổi bật của phim. Trong đó, cảnh nóng giữa diễn viên Lê Phương và Quốc Huy thu hút sự chú ý.

Diễn viên Quốc Huy và Lê Phương chia sẻ trải nghiệm đóng cảnh tình tứ.

Mối quan hệ giữa nhân vật Phương Khánh (Lê Phương) và Đức An (Quốc Huy) bắt đầu từ "tình một đêm". Từ đây, cả hai cuốn vào nhiều tình huống hài hước, bất ngờ.

Cả 2 diễn viên bị thu hút ngay từ khi đọc kịch bản. Diễn viên Quốc Huy nói nhân vật có độ hài hước, tưng tửng, khác hẳn với hình tượng nghiêm túc của anh trên màn ảnh trước nay. Lê Phương cũng lần hiếm hoi được đóng vai giàu có, tính cách phóng khoáng.

"Chúng tôi từng nhiều lần đóng chung nên hiểu nhau. Có phim là chị - em, phim là vợ - chồng mà âm dương cách biệt, giờ đóng tình nhân", Lê Phương kể.

Clip diễn viên Lê Phương và Quốc Huy chia sẻ

Quá trình quay cảnh nóng được thực hiện tại 1 khách sạn ở trung tâm TPHCM. Do lịch quay cuối ngày, ê-kíp bị giới hạn thời gian chỉ có 30 phút để hoàn thành phân đoạn.

Lúc đầu, cặp đôi tỏ ra lúng túng nên diễn chưa đạt yêu cầu. Họ trấn an đối phương, quyết tâm thực hiện hiệu quả ở lần bấm máy cuối.

Lê Phương - Quốc Huy "trầy trật" vì cảnh nóng.

Diễn viên Quốc Huy cho hay khi diễn chung với Lê Phương, anh không lo về diễn xuất chỉ áp lực bởi cả 2 đều đã có gia đình. Từ khi nhận kịch bản và biết rõ có cảnh nóng, diễn viên đã nói trước với vợ để cô thông cảm, chia sẻ.

"Nếu diễn nhiệt huyết, thật quá nhiều khi gia đình 2 bên xem sẽ không hài lòng. Còn nếu thiếu nhiệt huyết khán giả lại không thích. Thế nên rất khó để cân bằng”, Quốc Huy giãi bày.

Về phía Lê Phương, cô không chia sẻ điều này trước với chồng Trung Kiên nhưng tiết lộ luôn được anh ủng hộ trong mọi quyết định liên quan đến công việc.

Hai cặp đôi Thùy Anh - Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng tạo nhiều điểm nhấn thú vị cho phim.

Ngoài tuyến tình cảm của 2 nhân vật do Lê Phương và Quốc Huy, phim còn có 2 cặp đôi khác là Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) và Thanh Tâm (Tam Triều Dâng) cùng Hoàn Mỹ (Thùy Anh) và Phan Minh (Trần Ngọc Vàng).

Vì mẹ anh phán chia tay dài 16 tập do Vũ Khắc Tuận đạo diễn. Phim xoay quanh Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng) - một thiếu gia giả bị liệt để né tránh cuộc hôn nhân do mẹ sắp đặt. Trớ trêu khi hộ lý chăm sóc Triệu Phú lại là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng) - người bạn học từ 10 năm trước.

Ê-kíp diễn viên phim "Vì mẹ anh phán chia tay".

Cuộc tái ngộ đặc biệt cùng những tình huống mâu thuẫn giúp cả hai hiểu nhau, dành tình cảm cho người còn lại. Nhưng lúc này, khác biệt gia thế và lời nguyền tâm linh đã ngăn cản cả hai.

Phim phát trên nền tảng VieON vào 20g thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ 13/3.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC