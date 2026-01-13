Kiều Minh Tuấn tham gia buổi giao lưu trước giờ công chiếu phim Con kể ba nghe cùng dàn diễn viên tại TPHCM.

Trong dự án điện ảnh trở lại, anh đóng vai ông Thái - nghệ sĩ xiếc, người cha đơn thân, có con trai tuổi dậy thì mắc trầm cảm.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn bật khóc ở sự kiện.

Khi được hỏi cảm xúc về phim, Kiều Minh Tuấn bật khóc nức nở, liên tục lấy tay lau nước mắt. Diễn viên kể do cha mất khi mình còn nhỏ nên không cảm nhận được nhiều về kỷ niệm, tình phụ tử.

"Tôi mất cha quá sớm. Cha con tôi có quá ít kỷ niệm nên tôi quan sát từ mọi người xung quanh, từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp có con để có chất liệu đóng phim.

Khi xem phim, tôi hạnh phúc vì đâu đó nhân vật ông Thái có tình yêu thương hết mình với con", Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn nói.

Clip diễn viên Kiều Minh Tuấn chia sẻ

Việc không có cha đồng hành những năm tháng qua là điều Kiều Minh Tuấn nuối tiếc nhất đời. Anh xem tác phẩm là món quà gửi tặng đến đấng sinh thành.

Lần đầu hóa thân nghệ sĩ xiếc, Kiều Minh Tuấn gặp nhiều thử thách. Nam diễn viên dành nhiều tháng tập các kỹ năng như đi thăng bằng trên dây, tạo dáng bập bênh, ngậm dầu phun lửa với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp.

Kiều Minh Tuấn dành tặng tác phẩm đến người cha quá cố.

Diễn viên vốn sợ độ cao nhưng vẫn tự đảm nhận các cảnh đi dây, không sử dụng diễn viên đóng thế để đảm bảo tính tự nhiên khi lên hình.

Vài tháng trước khi phim bấm máy, Kiều Minh Tuấn nặng 85kg. Đạo diễn yêu cầu anh giảm cân để có hình thể "6 múi", phù hợp với thể trạng 1 nghệ sĩ xiếc. Nam diễn viên đã tích cực tập luyện mỗi ngày với các bài tập tạ, chạy bộ, gập bụng.

Kiều Minh Tuấn còn tuân thủ chế độ ăn uống khoa học dưới sự giám sát của chuyên gia thể hình và sức khỏe. Thực đơn hàng ngày của anh hạn chế chất béo, đồ ngọt, ưu tiên trứng luộc, khoai lang... Sau 2 tháng tập luyện, anh giảm 26kg, về mốc 59kg.

Diễn viên kỳ vọng sự đầu tư về ngoại hình và kỹ năng diễn xiếc giúp anh hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, tạo màu sắc khác biệt trên màn ảnh rộng.

Nam diễn viên nỗ lực giảm cân để phù hợp tạo hình vai diễn.

Phim cũng là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, do Trần Thanh Huy (phim Ròm) làm giám đốc sáng tạo.

Đạo diễn nói anh không cố tìm lời giải hay cái kết cho những người mắc bệnh trầm cảm. Thay vào đó, anh muốn gửi gắm thông điệp để họ có thể thoải mái, mở lòng và dần tìm thấy ánh sáng trong bóng tối.

Con kể ba nghe xoay quanh hành trình hàn gắn mối quan hệ cha con giữa ông Thái (Kiều Minh Tuấn) và cậu con trai ở tuổi dậy thì bị trầm cảm (Hạo Khang).

Phim đánh dấu sự trở lại của ca sĩ Phương Thanh với lĩnh vực điện ảnh.

Phim phản ánh hiện thực khắc nghiệt của nghề xiếc và truyền tải thông điệp về tình thân, sự sẻ chia trong nhịp sống hiện đại.

Bên cạnh Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang, phim còn có sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh, Hồng Ánh, Quốc Khánh, Lê Lộc, Mai Cát Vi cùng các nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp.

Phim chính thức khởi chiếu chính thức từ 16/1 trên toàn quốc.

Trailer phim "Con kể ba nghe"

Ảnh, clip: NM, ĐPCC