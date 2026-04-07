Sau vai diễn trong phim Mùi phở, diễn viên Quốc Tuấn tiếp tục trở lại màn ảnh cuối tháng 4 này với vai trưởng bản trong bộ phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Tạo hình của diễn viên Quốc Tuấn trong "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng".

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng kết hợp chất liệu dân gian với các nghi lễ tâm linh giàu giá trị văn hóa, đồng thời gây chú ý với bối cảnh trải dài từ thung lũng, rừng sâu đến hang động linh thiêng cùng quá trình ghi hình kéo dài trong điều kiện khắc nghiệt.

Phim được ghi hình chủ yếu tại Mộc Châu trong suốt 40 ngày với nhiều địa hình hiểm trở và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đoàn phim đã khai thác loạt địa điểm độc đáo chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng như làng Đá dựng Tà Phình, Thung lũng Mù Sương hay Hang Dơi. Quá trình ghi hình liên tục đối mặt với những thách thức như sương muối dày đặc, mùa mưa khiến mực nước dâng cao đến 3m...

Bối cảnh Hang Dơi trong phim.

Đặc biệt, bối cảnh Hang Dơi - một hang động linh thiêng được người dân địa phương sử dụng cho mục đích thờ cúng - đặt ra yêu cầu khắt khe về an toàn khi nguồn oxy trong hang hạn chế. Vì vậy, mỗi lần ghi hình trong hang đều phải giới hạn số lượng người tham gia, đồng thời đảm bảo thể trạng cho diễn viên và ê-kíp trong suốt quá trình làm việc.

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng xoay quanh hai anh em Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) - những pháp sư tập sự lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền “Phí phông” - loài quỷ khát máu gieo rắc nỗi ám ảnh trong tiềm thức cư dân vùng cao - đánh gục. Cùng lúc đó, hàng loạt cái chết ghê rợn liên tiếp xảy ra trong bản được cho là do “Phí phông” gây ra. Thế nhưng, vẫn còn những bí mật động trời bị chôn vùi trong chốn rừng thiêng nước độc, cuốn hai anh em Còn và Dương vào cuộc truy lùng “Phí phông” không hồi kết.

Diễn viên Thái LanNina Nutthacha Padovan tham gia một vai.

Ngoài NSƯT Quốc Tuấn (vai trưởng bản), phim còn có sự góp mặt của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Hạnh Thúy, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Lan Phương, Đoàn Minh Anh và Nina Nutthacha Padovan - sao Tee Yod: Quỷ ăn tạng.

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng có các suất chiếu sớm từ 18h ngày 16/4, cả ngày 17-19/4 và dự kiến khởi chiếu từ 24/4/2026 trên toàn quốc.