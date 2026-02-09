Ngày 9/1, bộ phim điện ảnh Mùi phở chính thức ra mắt báo chí và truyền thông tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm khi quy tụ hai nghệ sĩ gạo cội Xuân Hinh và nghệ sĩ Quốc Tuấn. Bên cạnh những chia sẻ về hành trình làm phim đầy gian nan, sự kiện còn gây chú ý khi nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ một cảnh quay "rất nóng" của ông đã bị cắt khỏi bản công chiếu.

Nghệ sĩ Xuân Hinh, Quốc Tuấn tại buổi công chiếu Mùi phở.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết Mùi phở là kết quả của quá trình lao động nghiêm túc, bền bỉ của cả ê-kíp. Ông xúc động khi nhắc tới sự hy sinh thầm lặng của nhiều thành viên trong đoàn làm phim.

"Có những bạn quay phim khỏe mạnh mà vẫn phải đi cấp cứu vì làm việc quá sức. Hàng nghìn con người đứng sau mới tạo nên được bộ phim này. Ai cũng cố gắng hết mình, không ai làm qua loa", ông chia sẻ.

Theo Xuân Hinh, Mùi phở mang đậm màu sắc văn hóa và ẩm thực - những giá trị gắn bó với ông suốt cuộc đời làm nghề. Nam nghệ sĩ coi đây là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp, thậm chí như một lời tri ân dành cho khán giả.

"Có lúc tôi từng chán nản, muốn bỏ nghề. Nhưng chính máu nghề của các cụ truyền lại đã giữ tôi ở lại với nghệ thuật. Tôi xem bộ phim này như một tác phẩm trọn vẹn để cảm ơn khán giả, tri ân tổ nghiệp", ông bày tỏ.

Ở thời điểm hiện tại, Xuân Hinh khẳng định không còn đặt nặng chuyện lợi nhuận. Với nam nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là được làm nghề bằng tất cả tâm huyết và tình yêu.

"Phim lãi hay lỗ, với tôi giờ không còn quá quan trọng. Quan trọng là được làm hết mình và được khán giả tiếp tục yêu thương", ông nói.

Một trong những chi tiết gây tò mò nhất tại buổi ra mắt là việc Xuân Hinh tiết lộ từng thực hiện một cảnh quay "nóng" hiếm hoi trong sự nghiệp. Theo ông, đây là lần đầu tiên ông thử sức với một phân đoạn mang màu sắc điện ảnh rõ nét, chân thật và giàu cảm xúc.

"Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đóng cảnh nóng. Lần này làm rất thật, rất điện ảnh. Nếu giữ lại đầy đủ, có thể đó sẽ là một trong những cảnh hay nhất của phim", Xuân Hinh chia sẻ.

Tuy nhiên, vì yếu tố văn hóa và mong muốn phù hợp với nhiều thế hệ khán giả trong gia đình, ê-kíp đã quyết định tiết chế, cắt bớt phân đoạn này. Dù có chút tiếc nuối, nam nghệ sĩ cho biết ông hoàn toàn tôn trọng quyết định của đoàn phim.

"Phải chấp nhận được cái này thì mất cái kia. Không thể giữ hết được. Tôi cũng chỉ tiếc một chút thôi", ông nói vui.

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được làm việc trong một tập thể đoàn kết, thân tình. "Cả đoàn vui như Tết, coi nhau như gia đình, thế là quý rồi", ông nói.

Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ về cảnh nóng

Đạo diễn Quốc Tuấn cho biết rất lâu mới nhận lời đóng phim điện ảnh, dù trước đó 2 năm từng góp mặt ở phim khác nhưng cũng do "nể bạn bè". Còn Mùi phở, khi đọc kịch bản, nam nghệ sĩ đã bị cuốn hút.



"Tôi vui vì được đóng cặp với nghệ sĩ Xuân Hinh, lại là hai ông đấu khẩu rất hài hước", nghệ sĩ Quốc Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, đạo diễn Minh Beta cho biết, để thực hiện Mùi phở, anh đã trải qua quá trình học hỏi lâu dài, tích lũy kinh nghiệm từ nhiều nguồn khác nhau.

"Tôi học từ các thầy cô, anh chị đi trước, từ những khóa học ngắn hạn đến đào tạo chuyên môn. Nhờ đó, tôi dần nắm được kỹ thuật làm phim", anh chia sẻ.

Nam đạo diễn đặc biệt nhấn mạnh đến cảnh kết, hay còn gọi là "final image", hình ảnh mang tính biểu tượng của tác phẩm, khi nghệ sĩ Xuân Hinh lững thững đi giữa đường, không chếch bên trái hay bên phải. Theo anh, đây không chỉ là một khuôn hình đơn thuần mà còn mở ra không gian suy ngẫm cho khán giả.

"Tôi muốn hình ảnh cuối vừa mang tính biểu tượng, vừa đủ mở để mỗi người có thể cảm nhận theo cách riêng. Tôi không muốn giải thích quá nhiều, để khán giả tự cảm nhận. Trong cảnh cuối còn có chi tiết người kéo loa với nụ cười thân thiện, đó cũng là một dụng ý quan trọng", anh nói.

Theo Minh Beta, thông điệp trung tâm của "final image" là sự buông bỏ - có thể là buông bỏ quá khứ, con người cũ hay sự chấp nhận quy luật sinh - lão - bệnh - tử.

"Chỉ cần khán giả thấy đồng cảm và xúc động, với tôi, đó đã là thành công của bộ phim", nam đạo diễn khẳng định.

Đạo diễn Minh Beta cho biết, sau khi công chiếu vào Mùng 1 Tết, ngày 10-11/2, phim sẽ có một đợt tri ân cho các đại gia đình Việt Nam trong 2 ngày ở nhiều rạp chiếu để mọi người có thể mời ông bà cha mẹ đại gia đình cùng đến xem phim. Đây được xem là một chiến dịch độc đáo chưa từng có trong mùa phim Tết.



Nghệ sĩ Quốc Tuấn chia sẻ sau khi công chiếu phim tại Hà Nội