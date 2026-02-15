Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, diễn viên Quốc Tuấn trở lại với nhiều dự án điện ảnh, dù phần lớn là những vai diễn không quá dài. Với anh, cảm hứng làm nghề chưa bao giờ mất đi, chỉ là chờ đúng thời điểm và đúng kịch bản để trở lại mạnh mẽ.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Quốc Tuấn cho biết, lý do khiến hạn chế đóng phim trong nhiều năm qua xuất phát từ 2 yếu tố chính: thời gian dành cho gia đình, đặc biệt là việc chăm sóc con trai (Bôm) và chất lượng kịch bản.

Ở thời điểm hiện tại, Quốc Tuấn không phân biệt vai hài, bi, chính diện hay phản diện. Điều anh tìm kiếm là một nhân vật có chiều sâu, nhiều thăng trầm, nằm trong tổng thể kịch bản tốt.

"Nếu kịch bản đủ thuyết phục, tôi sẽ thu xếp mọi thứ để tham gia, dù có bận đến đâu. Nhưng một giai đoạn dài, tôi không gặp được những kịch bản khiến mình thực sự rung động", anh nói.

Những năm gần đây, Quốc Tuấn xuất hiện trở lại trong một số bộ phim với vai diễn ngắn như Mưa trên cánh bướm, Cu li không bao giờ khóc hay Người vợ cuối cùng. Dù thời lượng không nhiều, anh nói may mắn vì phim mình tham gia đều được khán giả đón nhận.

Diễn viên Quốc Tuấn trong phim "Mùi phở".

Với bộ phim điện ảnh Mùi phở chiếu dịp Tết Bính Ngọ, diễn viên Quốc Tuấn tiếp tục đảm nhận một vai nhỏ mang màu sắc hài hước. Đây cũng là yếu tố khiến anh nhanh chóng nhận lời. "Tôi từng đóng hài khi còn ở Nhà hát Tuổi trẻ vì vậy không gì vui bằng việc làm khán giả cười. Khi đọc kịch bản và thấy các phân đoạn rất đời, tôi đồng ý ngay", anh kể.

Dấu mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại của Quốc Tuấn là vai chính trong phim The Hearing của đạo diễn Lê Bảo. Theo anh, đây là một dự án nghệ thuật đặc biệt, mang tính triết lý cao, đòi hỏi nhiều trải nghiệm sống và chiều sâu nội tâm.

"Nhiều nền điện ảnh phát triển như Mỹ, Pháp, Ý rất coi trọng những câu chuyện về người lớn tuổi, bởi họ có nhiều chất liệu cuộc đời để kể. Ở Việt Nam, vai chính thường dành cho diễn viên trẻ, đẹp. Nhưng thế hệ chúng tôi mới là những người đã đi qua đủ thăng trầm", Quốc Tuấn bày tỏ.

Trong The Hearing, anh gần như không dựa vào lời thoại mà phải diễn bằng ánh mắt, cử chỉ và cảm xúc. "Cả phim tôi chỉ có hơn 20 câu thoại. Nếu không có kinh nghiệm, dễ từ chối dạng vai này vì cảm giác không biết diễn gì. Nhưng chính sự quái dị đó lại khiến tôi bị cuốn vào".

Bên cạnh đó, anh còn tham gia phim kinh dị Phí phông của đạo diễn Quốc Trung, vào vai phản diện - dạng vai hiếm hoi trong sự nghiệp của mình. "Tôi thích được thử thách ở những vai khác với hình ảnh quen thuộc. Khi đóng máy, tôi thấy mình thực sự hài lòng", anh nói.

Những tháng ngày “bầm dập” trên phim trường

Đằng sau các vai diễn là những tháng ngày làm việc khắc nghiệt. Quốc Tuấn tiết lộ, có những dự án anh phải quay liên tục trong rừng, hang động, vùng núi, với lịch làm việc từ 4h sáng, trong điều kiện thời tiết lạnh buốt và thiếu thốn.

"Có phim tôi quay suốt hơn 3 tháng, lội suối, leo dốc, bị vắt cắn, ăn uống tạm bợ. Quần áo lúc nào cũng ướt, người run vì lạnh. Đó là những trải nghiệm rất bầm dập", anh nhớ lại.

Đặc biệt, khi quay Phí phông trong Hang Dơi ở Mộc Châu, cả đoàn phải chịu ảnh hưởng từ khói nhân tạo tích tụ nhiều ngày, khiến nhiều người ho kéo dài. "Tôi hít khói suốt mấy tháng, về ho gần 2 tháng mới khỏi. Cả đoàn gần như sập nguồn", anh nói.

Tuy vậy, nam diễn viên khẳng định sức khỏe không phải là rào cản lớn. "Khi đã vào phim, có một nguồn năng lượng rất lạ. Nhiều bạn nữ nhỏ bé nhưng cực kỳ lì lợm, làm việc suốt mấy tháng không than vãn. Nghề này có cái kỳ diệu như vậy", anh chia sẻ.

Về thù lao, Quốc Tuấn cho biết anh linh hoạt theo từng dự án. Với những phim nghệ thuật, anh chỉ mong mức cát-sê đủ trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian quay. Với phim thương mại, anh được trả mức phù hợp với công sức bỏ ra.

"Khi nghệ sĩ thực sự đam mê, tiền không phải là yếu tố quyết định", Quốc Tuấn bày tỏ.

Kết nối với con trai bằng mọi cách

Bên cạnh công việc, Quốc Tuấn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Bôm. Trong những tháng ngày quay xa nhà, anh tranh thủ từng khoảnh khắc có sóng điện thoại để gọi cho con. "Có lúc trong rừng, phải chạy lên điểm cao, nói vội câu Bố yêu em, em đang làm gì đấy, rồi lại quay về làm việc", anh kể.

Diễn viên Quốc Tuấn và con trai.

Đáp lại tình cảm của bố, Bôm vẫn luôn vô tư theo cách của riêng mình: "Anh ơi, em vừa làm vỡ cái này, thôi anh cố kiếm tiền mua giúp em nhé". Những mẩu chuyện nhỏ như việc Bôm làm vỡ đồ, muốn bố cố gắng đi làm để bù đắp hay nhắn tin dặn bố mua quà sau mỗi chuyến đi xa chính là động lực để Quốc Tuấn vượt qua những đêm quay lạnh buốt tại Nam Định hay trong hang tối Mộc Châu.

Vừa qua, Bôm lại tiếp tục trải qua ca phẫu thuật để việc nói năng, hô hấp dễ dàng hơn. Hai cha con vẫn đang kiên trì từng bước một, từ việc tập hàm đến nắn khớp cắn để chuẩn bị cho những công đoạn thẩm mỹ cuối cùng.

Hiện tại, Bôm đang là sinh viên năm 2 khoa Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tuổi dậy thì muộn và nhiều ca phẫu thuật, việc học của con trai anh gặp không ít khó khăn.

"Thuốc gây mê và quá trình điều trị ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng tập trung của Bôm. Tôi động viên nhưng cũng tạo áp lực vừa phải để con không bỏ cuộc", Quốc Tuấn tâm sự.

Dù bận rộn, 2 cha con vẫn giữ thói quen đi du lịch cùng nhau mỗi dịp Tết. Năm nay, họ dự định sang Thổ Nhĩ Kỳ từ mùng 1 đến 12 Tết để đổi gió và gắn kết tình cảm. Với Quốc Tuấn, Tết không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần một cành đào, cành quất cho có không khí và quan trọng nhất là hai cha con được ở bên nhau.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn chia sẻ sau khi công chiếu phim "Mùi phở" tại Hà Nội: