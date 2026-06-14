Hyeri vừa tổ chức sự kiện Hyeri Asia Tour Fanmeeting In Seoul 2026 tại ĐH Ewha. Nữ nghệ sĩ trực tiếp tham gia lên ý tưởng chương trình nhằm mang đến những tiết mục đúng với mong đợi của người hâm mộ.

Trong sự kiện, Hyeri trình diễn liên khúc các bản hit gắn liền với tên tuổi Girl's Day như Something, Ring My Bell, Darling, Twinkle Twinkle, Hug Me Once, Expectation... nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

Nữ ca sĩ gặp sự cố trang phục:

Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi Hyeri biểu diễn Ring My Bell. Quai áo bất ngờ bị đứt trong lúc cô đang thực hiện vũ đạo, khiến phần áo suýt tuột xuống.

Dù thoáng tỏ ra bất ngờ, nữ ca sĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng tay giữ chặt trang phục và tiếp tục hoàn thành tiết mục. Cách xử lý chuyên nghiệp của Hyeri nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Nhan sắc quyến rũ của Hyeri tại sự kiện.

Sự kiện còn có sự xuất hiện của 2 thành viên Girl's Day là Yura và Bang Min Ah. Cả 2 đã đến cổ vũ người em út và không ngừng reo hò trong suốt phần biểu diễn.

Bên cạnh các hoạt động gặp gỡ người hâm mộ, Hyeri vẫn tích cực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô dự kiến góp mặt trong bộ phim truyền hình Dream to You vào nửa cuối năm nay, đồng thời chuẩn bị tái xuất màn ảnh rộng với Tropical Night.

Nguồn: Daum