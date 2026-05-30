Ngày 30/5, Us Weekly đưa tin Brooks Nader gặp sự cố trang phục khi xuất hiện tại sự kiện Sports Illustrated Swimsuit Beach Club trong khuôn khổ Miami Swim Week.

Người mẫu 29 tuổi lựa chọn chiếc váy đỏ trễ vai dáng ngắn với những khoảng cắt xẻ táo bạo. Sau sự kiện, Brooks cùng một số khách mời xuống biển vui chơi. Trong lúc ngồi trên vai một người đàn ông, một phần dây váy bất ngờ bị tuột khiến trang phục xô lệch.

Brooks Nader gặp sự cố giữa đám đông.

Nữ người mẫu lập tức dùng tay che chắn và cố gắng điều chỉnh lại bộ váy. Dù gặp tình huống ngoài ý muốn, cô vẫn giữ tinh thần thoải mái, thậm chí bật cười trong lúc xử lý sự cố.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người khen ngợi cách Brooks bình tĩnh ứng phó, trong khi một số ý kiến cho rằng những thiết kế quá táo bạo luôn tiềm ẩn nguy cơ gặp sự cố ngoài ý muốn.

Đây không phải lần đầu Brooks gặp trục trặc về trang phục. Trước đó, tại sự kiện Fox Upfront 2026 ở New York, chiếc váy đỏ cô mặc bất ngờ bị bung đường may chỉ vài phút trước khi bước lên thảm đỏ.

Brooks Nader sinh năm 1997 tại Louisiana và bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi đang theo học ngành Tài chính.

Chiến thắng cuộc thi Swim Search 2019 giúp cô gia nhập Sports Illustrated Swimsuit. Kể từ đó, Brooks xuất hiện trong tất cả các ấn bản của tạp chí, bao gồm cả số kỷ niệm 60 năm phát hành vào năm 2024.

Người đẹp từng kết hôn với doanh nhân Billy Haire vào năm 2019 trước khi ly hôn vào năm 2024.

