Ngày 25/4, 163 đưa tin nữ diễn viên Thái Văn Tịnh (36 tuổi) gặp sự cố tại sân bay ở Thượng Hải khi bị nhóm người chụp ảnh vây kín, khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Theo nhân chứng tại hiện trường, Thái Văn Tịnh khi đó chỉ đi cùng 2 trợ lý và ban đầu vẫn thân thiện giao lưu với người hâm mộ. Tuy nhiên, sau đó một lượng lớn người chụp ảnh kéo đến bao quanh, liên tục áp sát máy quay cận mặt cô để ghi hình.

Do không gian chật hẹp và đám đông chen lấn quá mức, nữ diễn viên bị thiếu oxy. Trong lúc tinh thần suy sụp, cô bật khóc và lớn tiếng cầu xin: “Mọi người tránh ra một chút”.

Nữ diễn viên bật khóc giữa sân bay.

Dù rơi vào tình trạng khó, Thái Văn Tịnh vẫn nhiều lần nhắc mọi người chú ý an toàn và giữ thái độ ôn hòa với người hâm mộ có mặt tại sân bay.

Tối 24/4, trang cá nhân của nữ diễn viên đăng thông báo cho biết còn nhận được một bức thư mang nội dung công kích ác ý ngay tại sân bay. Theo phía ê-kíp, người gửi lấy lý do “không nhớ tên mình” để mỉa mai, kèm theo những lời xúc phạm nhân phẩm và công kích cá nhân.

Công ty quản lý cho biết Thái Văn Tịnh vốn có tính cách ôn hòa, luôn cư xử lịch sự với người hâm mộ trong các hoạt động trực tiếp. Mỗi khi có thời gian, cô đều cố gắng giao lưu và trò chuyện thân thiện.

Tuy nhiên, ê-kíp nhấn mạnh nếu sự dịu dàng và thiện chí của nữ diễn viên tiếp tục bị lợi dụng để quấy rối hoặc công kích, họ sẽ cân nhắc giảm tần suất xuất hiện nơi công cộng cũng như hạn chế giao lưu trực tiếp để tránh những phiền toái không đáng có.

Ê-kíp Thái Văn Tịnh phải lên tiếng sau sự cố.

Thái Văn Tịnh sinh năm 1990, là diễn viên, ca sĩ, người mẫu Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2008. Cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Năm tháng vội vã, Bảy cái tôi, Khẩn cấp công quan, Hào quang...

Năm 2009, cô đảm nhận vai nữ chính trong MV ca khúc chủ đề tại Liên hoan phim Bách Hoa và Kim Kê lần thứ 18, từ đó bước chân vào làng giải trí.