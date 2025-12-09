Sau thời gian điều trị bệnh, diễn viên Thương Tín qua đời vào 18h50' ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi.

Đám tang của Thương Tín diễn ra trong căn nhà nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Phan Rang, Khánh Hòa.

Có mặt từ 4h sáng, nhạc sĩ Tô Hiếu nói với VietNamNet muốn phụ gia đình Thương Tín lo hậu sự, "giúp cho trót" nam diễn viên lần cuối cũng như chia sẻ với con trai ông là anh Thanh Tùng.

Người thân Thương Tín làm đám tang nhỏ gọn khoảng 4 mâm cỗ, hình thức đơn giản. Bắt đầu từ 8h sáng nay, đám tang khá vắng lặng, chỉ vài lượt người đến viếng, có lúc gia đình ngồi hàng giờ không làm gì.

Đám tang diễn viên Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu

"Không phải hàng xóm, dân địa phương lạnh lùng với anh Tín mà theo tôi được biết, phần lớn người dân đang đi làm, nhất là hôm nay không phải cuối tuần. Buổi tối, họ sẽ đến viếng đông hơn", Tô Hiếu nói.

Các em, con trai và con gái Thương Tín đều bần thần, buồn bã. Tuy nhiên, họ không có nhiều kết nối với nhau nên hầu như hỏi gì trả lời nấy, ngoài ra không chia sẻ thêm. Vì vậy, đám tang yên tĩnh lạ thường.

Khoảng 6h, chị Bùi Kim Chi - vợ cũ Thương Tín - đưa con gái tới viếng ông. Cháu Thạch Thảo (11 tuổi) vuốt mắt cha, thay đồ tang và hành lễ trước linh cữu ông; sau đó được mẹ đưa về. Suốt thời gian đó, chị Chi chỉ ở ngoài dõi theo con gái.

Đám tang có phần yên tĩnh. Ảnh: Tô Hiếu

Những ngày cuối đời, diễn viên Thương Tín hiếm khi nói chuyện, có dấu hiệu bị trầm cảm. Thỉnh thoảng, ông nói 1-2 câu với người thân xoay quanh chuyện sinh hoạt hàng ngày, không để lại di ngôn hay tâm nguyện gì.

Mẹ diễn viên Thương Tín năm nay ngoài 90 tuổi, bị lẫn nặng. Lúc tỉnh táo, bà từng nói với Thương Tín: "Con đi trước, mẹ sẽ lựa ngày rồi sẽ đi theo sau".

15h ngày mai 10/12, người thân đưa linh cữu của diễn viên Thương Tín đi an táng ở nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa).

"Đám tang anh Tín chỉ khoảng 1 ngày rưỡi, sau đó làm lễ động quan cho kịp ngày đẹp. Gia đình chỉ làm đơn giản, gọn gàng và không tổ chức thêm sự kiện nào ở TPHCM", Tô Hiếu cho hay.