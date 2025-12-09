Cộng đồng điện ảnh Việt Nam đang bàng hoàng trước sự ra đi của nghệ sĩ Thương Tín (tên thật là Bùi Thương Tín) ở tuổi 69. Theo thông tin từ người thân và bạn bè, ông qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Phủ Hòa, Phan Rang, Ninh Thuận sau thời gian dài chống chọi với nhiều bệnh tật.

Thương Tín ghi dấu tên tuổi trong nhiều bộ phim đình đám.

Thương Tín là biểu tượng của dòng phim cách mạng và hành động những năm 1980-1990, để lại gần 200 vai diễn, với kỷ lục Guinness Việt Nam về số phim nhựa đóng trong 1 năm (12 phim).

Sinh ra tại Phan Rang năm 1956, ông bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu cải lương và kịch nói, trước khi tỏa sáng trên màn ảnh rộng. Cuộc đời Thương Tín thăng trầm, từ đỉnh cao hào quang đến những khó khăn cá nhân nhưng tài năng diễn xuất của ông là không thể phủ nhận.

Những nhân vật Thương Tín từng thể hiện không chỉ thể hiện khả năng biến hóa đa dạng - từ anh hùng cách mạng đến phản diện xảo quyệt - mà còn khắc sâu vào ký ức khán giả qua các bộ phim kinh điển.

Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong "Ván bài lật ngửa" (1982-1987)

Thương Tín trong phim "Ván bài lật ngửa".

Đây có lẽ là vai diễn "để đời" nhất, giúp Thương Tín lột xác từ chàng trai cải lương thành ngôi sao điện ảnh. Lưu Kỳ Vọng là sĩ quan công an chế độ cũ, một tay sai lưu manh, xảo quyệt và nham hiểm của CIA. Với ánh mắt sắc lẹm, nụ cười nhếch mép đểu giả và dáng vẻ trâng tráo, ông đã khắc họa hoàn hảo một kẻ phản diện "có hồn", dù chỉ có ít đất diễn. Bộ phim 5 phần của đạo diễn Lê Hoàng Hoa đưa tên tuổi Thương Tín lên tầm quốc tế và vai diễn này vẫn được nhắc đến như biểu tượng của dòng phim gián điệp Việt Nam.

Sáu Tâm trong "Biệt động Sài Gòn"

Thương Tín thể hiện hình ảnh người lính kiên trung, hy sinh vì đồng đội và Tổ quốc.

Vai chiến sĩ biệt động Sài Gòn gan dạ, mạnh mẽ và quyết đoán đã mang đến cho Thương Tín giải vàng tại LHP Việt Nam. Sáu Tâm là hình ảnh người lính kiên trung, hy sinh vì đồng đội và Tổ quốc, đặc biệt trong các phần Điểm hẹn, Tình lặng, Cơn giông và Trả lại tên cho em. Sự hy sinh bi tráng của nhân vật kết hợp với diễn xuất chân thực của ông, khiến khán giả rơi nước mắt, biến bộ phim thành một trong những tác phẩm bất hủ.

Tướng cướp Bạch Hải Đường trong "Săn bắt cướp"

Thương Tín hóa thân thành Bạch Hải Đường dựa trên nguyên mẫu có thật.

Chuyển mình sang thể loại hành động tội phạm, Thương Tín hóa thân thành Bạch Hải Đường - một tên tướng cướp lỳ lợm, dựa trên nguyên mẫu có thật. Với lối diễn dữ dội, ngang tàng và đầy nội tâm, ông đã tạo nên một phản diện "đáng nhớ nhất sự nghiệp". Vai diễn này không chỉ thể hiện khả năng đóng phim hành động của Thương Tín mà còn khám phá chiều sâu tâm lý của một tội phạm "có lý tưởng méo mó", góp phần làm nên sức hút của bộ phim do đạo diễn Lê Cung Bắc thực hiện.

Tám Thương trong "Chiến trường chia nửa vầng trăng"

Thương Tín trong vai Tám Thương.

Trong bối cảnh chiến trường Campuchia, Thương Tín vào vai Tám Thương - một người lính Việt Nam dũng cảm, giàu tình đồng chí đồng đội. Vai diễn này tiếp tục khẳng định ông là "ông hoàng phim chiến tranh" với những cảnh quay hành động gay cấn và cảm xúc.

Sự ra đi của Thương Tín không chỉ là mất mát của điện ảnh Việt mà còn là lời nhắc nhở về hành trình một đời cống hiến, từ sân khấu đến màn bạc. Với nhiều huy chương và hàng trăm vai diễn để lại, Thương Tín để lại di sản khó quên về hình ảnh diễn viên phong trần, tài hoa.

Trích đoạn phim "Biệt động Sài Gòn":

Minh Dũng

Ảnh, video: Tư liệu