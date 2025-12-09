Diễn viên Thương Tín qua đời vào 18h50' ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nhạc sĩ Tô Hiếu - người gắn bó, giúp đỡ diễn viên Thương Tín những năm cuối đời - thấy bồi hồi, xót xa.

Hôm 25/11, anh lo Thương Tín ở quê Phan Rang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ nên gọi điện thoại hỏi thăm. Ở đầu dây bên kia, gia đình nói ông đang trong bệnh viện, đã sa sút toàn diện.

"Lúc đó, anh đã không còn ý thức đầy đủ, mất kiểm soát trong các việc cá nhân. Sức khỏe anh rất yếu và khắp người lở loét. Anh Tín thậm chí không nhớ nổi đứa con gái mình yêu thương nhất. Anh duy trì tình trạng đó thêm vài ngày ngắn ngủi rồi qua đời", Tô Hiếu kể.

Con trai Thương Tín tại đám tang cha. Ảnh: Tô Hiếu

Hồi Thương Tín bị ngã bể đôi bánh chè khớp gối chân phải, gia đình đã nhắn nhờ vợ cũ của ông là chị Bùi Kim Chi đưa con gái đến thăm cha nhưng chị này chưa từng thực hiện.

Điều này khiến Thương Tín ngày đêm thương nhớ con gái, đâm ra buồn, u uẩn không nguôi. Khoảng 6h sáng nay, chị Chi mới đưa bé Thạch Thảo đến nhìn cha lần cuối.

Từ lúc đến Phan Rang, Thanh Tùng - con trai Thương Tín buồn và trầm mặc, không nói lời nào, chỉ tỏ ra day dứt, tự trách bản thân.

Đám tang diễn viên Thương Tín bắt đầu từ 8h sáng nay. 15 ngày mai 10/12, người thân đưa ông đi an táng ở nghĩa trang.

Thương Tín sinh năm 1956, tham gia gần 200 bộ phim và nổi tiếng vào thập kỷ 1980 - 1990. Ông góp mặt trong các phim như Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Chiến trường chia nửa vầng trăng, SBC… Ông cũng đóng hơn 100 vai kịch, chủ yếu kép chính và kép độc.

Hai con của Thương Tín quỳ trước linh cữu cha. Ảnh: Tô Hiếu

Về già, Thương Tín sống cô đơn, được một số người cưu mang, trong đó có nhạc sĩ Tô Hiếu. Ông từng sống trong nhà Tô Hiếu ở Hóc Môn suốt 2 năm, được anh chăm lo sinh hoạt.

Đầu năm 2021, Thương Tín bị đột quỵ, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Tháng 9/2024, ông bị ngã khi bước xuống từ xe khách, phải nhập viện.

Cuối tháng 12/2024, Thương Tín khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM và được bác sĩ kết luận bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè.

Sau bao thăng trầm, ông chọn an hưởng tuổi già ở quê nhà Phan Rang.