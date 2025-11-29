Khách sạn 5 sao tuần này lên sóng VTV3 trưa 30/11 với khách mời là đoàn phim Cưới vợ cho cha. Diễn viên Thúy Diễm và Trương Minh Thảo - cặp đôi chính của phim xuất hiện ở đầu chương trình.

Diễn viên Thúy Diễm và Trương Minh Thảo - cặp đôi chính trong "Cưới vợ cho cha".

Cả 2 chia sẻ về câu chuyện nghệ thuật gồm những vai diễn đầu tiên từ khi mới vào nghề. Họ cũng nhớ nhiều kỷ niệm hậu trường, chuyện phát sinh "ngoài kịch bản" khiến cặp đôi nhớ nhất khi quay phim.

Trên phim, Thúy Diễm và Trương Minh Thảo đóng đôi tình nhân lệch tuổi. Họ có những phân đoạn ngọt ngào, lãng mạn.

Nam diễn viên thừa nhận có sự ngại ngùng do chưa từng hợp tác trước đó, phải trao đổi nhiều để tìm được cách tương tác phù hợp trên màn ảnh với đàn chị.

Trong khi đó, Thúy Diễm tiết lộ ông xã Lương Thế Thành không ghen tuông, trái lại rất ủng hộ khi biết cô có nhiều cảnh thân mật cùng bạn diễn.

Cặp đôi diễn ăn ý trong lần đầu làm việc.

Nhờ thế, cả 2 có sự kết hợp ăn ý, diễn "ngọt" các cảnh đòi hỏi nội tâm và sự tương tác qua ánh mắt.

"Tôi quan niệm để đạt được thành công trong công việc, mỗi người phải luôn cố gắng hết sức", Thúy Diễm nói.

Trong khi đó, Trương Minh Thảo tin rằng phim đã khai thác triệt để sự cố gắng và thế mạnh của anh trong những năm tháng miệt mài học tập.

Chương trình chào đón thêm 2 khách mời là siêu mẫu Xuân Lan - nhà sản xuất phim và đạo diễn Ngọc Lâm. Cả hai chia sẻ góc nhìn, lý do chọn kể câu chuyện này và cảm xúc khi phim chạm đến trái tim người xem.

Không ít phân đoạn trong quá trình quay khiến họ xúc động.

Diễn viên Thúy Diễm và Xuân Lan cũng được yêu cầu catwalk ngay trên sân khấu chương trình. Tiết mục ngẫu hứng, vừa duyên dáng và hài hước của họ khiến cả trường quay sôi nổi.

Show còn có mini game hát lại các ca khúc trong phim. Các khách mời thể hiện sự gắn kết, tạo không khí rộn ràng khép lại tập phát sóng.

Ê-kíp diễn viên phim "Cưới vợ cho cha".

"Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những câu chuyện đẹp về tình cảm gia đình, tương tự như Cưới vợ cho cha", ê-kíp đoàn phim cho biết.

Cưới vợ cho cha do đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm - ông xã Xuân Lan - chỉ đạo thực hiện. Tác phẩm lấy cảm hứng từ vở kịch Cưới vợ cho ai của sân khấu Idecaf.

Phim xoay quanh câu chuyện về cha con ông Sáu (NSƯT Hữu Châu) và Út Tửng (Trương Minh Thảo). Vợ qua đời từ lâu, ông sống một mình ở quê, còn con trai làm việc trên thành phố.

Hai cha con thường xung đột vì khác biệt quan điểm sống, khoảng cách thế hệ. Mâu thuẫn bùng nổ trong một lần Út Tửng về quê, bị cha ép cưới một cô gái cùng xóm, trong khi anh có tình cảm với nhân vật do Thúy Diễm đóng.

Trailer "Khách sạn 5 sao"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: BTC