Ngày 19/11, diễn viên Đình Khang gây chú ý khi chia sẻ cha mẹ anh đang bị mắc kẹt giữa vùng lũ ở quê nhà tại Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai).

Theo nam diễn viên, từ rạng sáng nay anh không còn gọi được cho cha mẹ. Anh dự định đặt vé máy bay về quê nhưng đường từ sân bay về nhà cũng bị chia cắt hoàn toàn.

Diễn viên Đình Khang mất liên lạc với gia đình vì lũ ở quê nhà.

Anh khẩn thiết tìm cách liên hệ đội cứu hộ, đồng thời gọi anh trai từ Đà Nẵng về hỗ trợ nhưng do ngập nặng nên mọi người không kịp ứng phó.

Gia đình anh có trữ thực phẩm trong tủ lạnh, nhưng tầng dưới của nhà bị ngập hoàn toàn, việc nấu nướng hay sinh hoạt trở nên khó khăn.

Chia sẻ của Đình Khang khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng. Không chỉ gia đình nam diễn viên, nhiều hộ dân tại khu vực này cũng rơi vào tình trạng ngập sâu.

Chính quyền địa phương tích cực thực hiện công tác cứu hộ nhưng do mưa lớn kéo dài, mực nước vẫn tiếp tục tăng gây nhiều trở ngại.

Diễn viên Đình Khang (bìa phải) trong buổi công chiếu phim "Cưới vợ cho cha".

Chiều cùng ngày, nam diễn viên xuất hiện tại buổi công chiếu phim Cưới vợ cho cha. Dù gia đình đang gặp khó khăn, nam diễn viên cố gắng giữ sự bình tĩnh, kìm nén cảm xúc, tránh không để ảnh hưởng đến không khí chung.

Siêu mẫu Xuân Lan - nhà sản xuất phim bật khóc nói chị thương Đình Khang vì hoàn cảnh hiện tại của anh.

“Khang không nói, thái độ và tâm lý của em rất bình tĩnh nhưng tôi hiểu em rối bời. Tôi rất thương Khang vì những gì em chia sẻ, cầu mong gia đình em không sao”, Xuân Lan nghẹn ngào.

Clip diễn viên Đình Khang chia sẻ

Đình Khang bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, yêu thương của mọi người đến người dân miền Trung cũng như gia đình anh.

"Hiện tôi đã liên lạc được với anh chị hàng xóm nhưng chưa gọi được cho cha mẹ. Do lũ dâng, 2 gia đình phải lên mái nhà để nói chuyện với nhau.

Tôi mong tối nay tình hình sẽ ổn hơn, dù hiện tại Quy Nhơn mưa vẫn đang rất to”, anh cho hay.

Trong Cưới vợ cho cha, Đình Khang vào vai chàng trai tốt tính tên Khang - con trai nhân vật chính do NSƯT Hữu Châu đóng. Nhân vật với tính cách tưng tửng, hài hước song sống tình cảm với mọi người xung quanh.

Đây cũng là vai diễn điện ảnh kế tiếp của anh, sau thành công của vai Tú trong "bom tấn" Mưa đỏ. Nam diễn viên kỳ vọng nhân vật được yêu thích, giúp anh có thêm động lực trong những dự án tiếp theo.

NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân có màn tung hứng ăn ý trong phim.

Phim kể về ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu thủ vai) - người đàn ông góa vợ. Nhiều năm, ông Sáu chăm làm lụng, một mình nuôi con ăn học nên người. Ông tự hào vì cậu con trai học thành tài, làm kỹ sư. Ông Sáu mong con thành gia lập thất. Nhưng cũng từ đây đã thổi bùng mâu thuẫn giữa hai cha con.

Ngoài tình cảm gia đình, phim ghi điểm bởi sự tung hứng ăn ý giữa 2 diễn viên gạo cội là NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu về "mối tình già" nhẹ nhàng, giản dị.

Cưới vợ cho cha do Nguyễn Ngọc Lâm đạo diễn với sự tham gia của dàn diễn viên: NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, Trương Minh Thảo, Thuý Diễm, Trần Kim Hải, Syni Trang...

Phim chính thức ra rạp từ 21/11.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC