- Vai diễn bà Nhung trong ‘Phía bên kia thành phố’ tiếp tục là kiểu vai sắc sảo, cá tính. Làm sao để chị có thể tạo ra màu sắc riêng cho mỗi vai diễn cá tính?

Cùng là dạng vai sắc sảo, cá tính và tài năng nhưng mỗi nhân vật lại có một cuộc đời và hoàn cảnh khác nhau. Tôi hay dựa vào hoàn cảnh của nhân vật để xây dựng tính cách bởi hoàn cảnh cũng là một phần rất lớn để tạo nên tính cách.

Diễn viên Thuỳ Dương vai tiến sĩ văn hoá trong phim "Phía bên kia thành phố" đang phát sóng.

- Chị chia sẻ chăm chỉ đọc phản hồi của khán giả về vai diễn. Có ý kiến nào khiến chị phải trăn trở?

Điều khiến tôi trăn trở nhất chính là ý kiến của khán giả vì khá chính xác. Tôi đọc xem mình còn thiếu sót những gì để hoàn thiện bản thân hơn. Và càng đọc phản hồi của khán giả, tôi thấy còn phải cố gắng thêm rất nhiều nữa.

- Ngoài đời chị cũng có con gái lớn cũng trạc tuổi như con gái Tuyết Lan trong phim. Chị và con có khi nào gặp mâu thuẫn như trên phim?

Tôi và Coca (tên ở nhà của con gái diễn viên Thuỳ Dương) chưa bao giờ có mâu thuẫn như mẹ con Tuyết Lan, bởi hai mẹ con có thói quen nói chuyện và chia sẻ với nhau từ khi con còn bé. Cho đến bây giờ, Coca vẫn luôn tâm sự và chia sẻ với mẹ mọi chuyện. Nhiều lúc tôi cảm giác hai mẹ con như hai người bạn thân thiết.

Diễn viên Thuỳ Dương bên mẹ và con gái.

- Có khi nào chị nghĩ sẽ đóng một vai dịu dàng, mong manh và khác hẳn các vai mà khán giả đang quen thuộc?

Thực ra trước đây tôi cũng đã từng vào vai dịu dàng, mong manh, ví dụ như vai Hoài trong phim Hoa nở trái mùa. Tôi nghĩ mình vào vai dịu dàng cũng được, có điều toàn được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" như thế đó.

- Trên trang cá nhân, chị thoải mái chia sẻ về cuộc sống đời thường, về sự gắn kết của hai mẹ con nhưng lại khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Ở độ tuổi này, điều gì với chị quan trọng nhất trong tình yêu?

Tôi thấy câu hỏi rất hay khi nhắc đến cụm từ "ở độ tuổi này". Đúng là mỗi độ tuổi con người ta lại suy nghĩ và hành động khác nhau. Ở độ tuổi này, điều tôi coi trọng nhất là giá trị và chất lượng cuộc sống thật. Sự im lặng, kín tiếng trong chuyện tình cảm là cách tôi chọn để gìn giữ hạnh phúc của riêng mình. Không cần ồn ào nhưng đủ bình an, đủ yêu thương là được.

- Cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau: diễn viên, giảng viên đại học, đạo diễn… có khi nào chị cảm thấy quỹ thời gian trong ngày cần nhiều hơn vì không có thời gian cho con gái?

Đó cũng là điều tôi luôn thắc mắc. Trong khi rất nhiều người kêu không đủ thời gian để làm việc, tôi thấy mình làm được tất cả các công việc kể trên vừa dành được thời gian cho con gái vừa nội trợ chăm sóc gia đình mà vẫn còn dư thời gian để đi du lịch, chơi mạng xã hội và chơi điện tử nữa.

Tôi là tuýp người sống cho hiện tại, thậm chí là sống cho từng khoảnh khắc. Tôi gần như không mấy khi nghĩ về tương lai mà điều duy nhất tôi nghĩ đến ở tương lai có lẽ là nếu có một lúc nào đó cảm thấy không còn cần danh vọng, địa vị, tiền bạc khi ấy thứ bản thân mình cần sẽ là gì? Và đó cũng chính là lý do tôi luôn cố gắng tạo ra giá trị cho cuộc đời mình.

- Bí kíp ăn uống, tập luyện và giữ dáng của chị là gì?

Tôi chỉ có duy nhất một bí kíp là tập luyện thể thao. Vẻ đẹp về hình thức với tôi đó là một cơ thể khoẻ mạnh chứ không phải là béo hay gầy. Còn quan niệm về người đẹp với tôi không chỉ là vẻ hình thức mà còn phải bao gồm cả vẻ đẹp về tư duy, trí tuệ và năng lượng, thần thái mà người đó toả ra nữa.

Đời thực sexy của nữ diễn viên.

- Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi còn trẻ. Tuy nhiên ngày nay cũng rất nhiều bạn trẻ gặp đổ vỡ hôn nhân sớm. Chị có nhắn nhủ gì với những người cùng hoàn cảnh?

Tôi có một lời khuyên rằng nếu có thể, các bạn hãy chọn lựa thật kỹ ngay từ đầu. Tốt nhất là đừng để chuyện đổ vỡ hôn nhân xảy ra bởi khi đó con cái rất thiệt thòi. Đó là lý do mà tôi luôn luôn cố gắng bù đắp cho bé Coca mà chưa bao giờ thấy đủ!

Hôn nhân đổ vỡ là bất đắc dĩ, là cực chẳng đã. Và đương nhiên đổ vỡ là sẽ chông chênh, làm mẹ đơn thân chưa bao giờ dễ dàng nhưng nếu góc nhìn của chúng ta khác mọi chuyện cũng sẽ được cải thiện. Tôi luôn nghĩ việc nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy bảo con là một niềm hạnh phúc nên không cảm thấy vất vả, thậm chí đó còn là động lực để phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu.

Thuỳ Dương trong trích đoạn phim "Phía bên kia thành phố":

Diễn viên Thuỳ Dương sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ngành diễn viên và Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương ngành Quản lý văn hóa hệ Cao học. Cô đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2011. Diễn viên Thuỳ Dương là gương mặt quen thuộc với khán giả phim Việt khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình đình đám như: Người phán xử, Mê cung, Hướng dương ngược nắng, Hoa nở trái mùa... Thuỳ Dương thường đảm nhiệm vai nhân vật cá tính, có nội tâm phức tạp hoặc những người phụ nữ từng trải. Có lẽ vì vậy mà cô tạo được dấu ấn riêng dù không đảm nhận quá nhiều vai chính. Về đời tư, Thuỳ Dương kết hôn khi mới 19 tuổi nhưng ly hôn ở tuổi 21 và làm mẹ đơn thân từ đó.