Trong Phía bên kia thành phố tập 14 lên sóng tối nay, 17/6, phụ huynh của Khuê (Thái Vũ). Cương (Võ Hoài Vũ) và Thái được thầy chủ nhiệm mời lên trường làm việc liên quan đến việc Cương đánh bạn. Bố mẹ của Thái rất gay gắt, cho rằng con mình là nạn nhân của bạo lực học đường nghiêm trọng và mong nhà trường phải kỷ luật nghiêm minh Cương vì đã bắt nạt bạn để làm gương cho bạn khác cũng như làm sạch môi trường giáo dục.

Tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu xác minh, thầy giáo biết rõ lý do vì sao Cương đánh Thái, đồng thời có bằng chứng cho thấy chính Thái đi bắt nạt các bạn khác mà cụ thể là Khuê. Mẹ Thái một mực khẳng định "không có chuyện đó" với lý do con mình ở nhà rất ngoan. Quá bức xúc, mẹ của Khuê đứng lên tuyên bố rằng bà đã có bằng chứng Thái bắt nạt Khuê và không để yên vụ này.

Trong khi đó, cả Khuê, Cương và Lan (Tú Quyên) cùng ở lại để chờ kết quả cuộc làm việc giữa thầy và các phụ huynh. Lan dứt khoát không về theo đề nghị của Cương nhưng Lan không sợ mẹ mình giận mà cố ở lại chờ kết quả cùng nhóm bạn. Lớp trưởng Mai Hiên vì có cảm tình với Khuê nên cũng ở lại với mọi người với lý do đã biết hết mọi chuyện và sẽ đứng về phía họ thay vì Thái.

Ở diễn biến khác, Lan quyết định cho mẹ mình (Thuỳ Dương) xem đoạn clip Thái đánh Khuê để lột mặt nạ của Thái. Nhân vụ này, Lan nói mẹ cũng không thể nhìn bề ngoài của Cương mà đánh giá con người. "Cương là bạn thân của Khuê, để bảo vệ bạn nên Cương đã đánh kẻ bắt nạt. Với mẹ là hành vi sai trái nhưng với con nó vừa đúng vừa sai, có khi còn được coi là dũng cảm", Lan nói.

Kết quả cuộc làm việc ra sao? Mẹ của Lan có thay đổi suy nghĩ về Cương? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 14 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.

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