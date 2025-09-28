Cuộc thi "Phim ngắn 14 ngày" mùa 3 với chủ đề From Short to Cine vừa khởi động tại TPHCM.

Đây là một trong những sân chơi điện ảnh uy tín và sáng tạo nhất hiện nay dành cho giới trẻ, hướng đến việc nuôi dưỡng tài năng mới, đồng thời kết nối cộng đồng làm phim Việt Nam trong hành trình giàu thử thách và cảm hứng.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, đi kèm nhiều cơ hội học tập và nghề nghiệp, các suất học bổng và giải phụ.

"Diễn viên trăm tỷ" Kaity Nguyễn là 1 trong những giám khảo tại cuộc thi.

Hội đồng giám khảo cuộc thi là các nhà làm phim trẻ nổi bật như đạo diễn Trần Thanh Huy, Võ Thanh Hòa, Đinh Tuấn Vũ, Lê Bình Giang, diễn viên - nhà sản xuất Kaity Nguyễn cùng cố vấn danh dự là nhà sản xuất Minh Beta.

Kaity Nguyễn sinh năm 1999, là thành viên trẻ nhất trong hội đồng giám khảo. Dù còn khá nhỏ tuổi, cô đã có kinh nghiệm 10 năm làm việc.

Diễn viên cũng là tên tuổi hàng đầu của lĩnh vực điện ảnh hiện nay với các tác phẩm trăm tỷ, được đánh giá cao như Em chưa 18, Gái già lắm chiêu, Tiệc trăng máu... và gần nhất là Tử chiến trên không.

Góp mặt tại cuộc thi, cô mong cùng các đồng nghiệp chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đến thế hệ các nhà làm phim trẻ.

Đạo diễn Trần Thanh Huy - đạo diễn Ròm - nhấn mạnh với các bạn trẻ rằng kinh phí, thiết bị, kỹ thuật không phải là yếu tố tiên quyết trong tiêu chí chấm thi và cũng không quyết định bộ phim đó có chất lượng hay không.

Anh đề cao tính cá nhân của người làm phim trong việc sáng tạo điện ảnh thay vì đi tìm mẫu số chung từ nhiều người khác hay các công cụ hỗ trợ như AI.

Các giám khảo trong buổi khởi động của cuộc thi.

“Đề tài có thể giống nhau. Bạn có thể thấy câu chuyện của mình có thể giống ở đâu đó, của ai đó.

Nhưng chắc chắn cách kể chuyện của mỗi người từ việc chỉ đạo diễn xuất, góc máy, thiết kế đến dựng phim, âm thanh, âm nhạc,... sẽ luôn khác nhau. Miễn phải là bạn tự nghĩ và tự tay làm ra nó thì không có gì phải sợ giống với ai cả”, anh nói.

Đạo diễn, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa hướng dẫn các làm phim trẻ về cách để phát triển dự án và đem dự án đó chào sân, tiếp cận cho các nhà đầu tư thế nào qua những kinh nghiệm khi đầu tư cho các dự án phim của anh.

Đạo diễn Trần Thanh Huy, vợ chồng đạo diễn - nhà sản xuất Võ Thanh Hòa - Mai Bảo Ngọc (từ trái qua) trong buổi giao lưu cùng các nhà làm phim trẻ.

Theo Võ Thanh Hòa, cộng đồng làm phim ở Đông Nam Á, Đông Á ngày càng trẻ và năng động. Họ có sự chuẩn bị cho các hồ sơ dự án và khả năng thuyết trình, thuyết phục về câu chuyện, dự án của họ rất tốt.

"Đây là điều mà các nhà làm phim trẻ của chúng ta nên trau dồi và học hỏi để có cơ hội vươn xa hơn trên quốc tế”, anh cho hay.

Bên cạnh cuộc thi biên kịch, chương trình còn mang đến 2 talkshow hấp dẫn: Thương mại hóa ý tưởng và Từ kịch bản ra hiện trường, cùng 3 workshop chuyên sâu về cấu trúc kịch bản và nhân vật, cách tạo các điểm bán truyền thông và tiếp cận khán giả, cũng như rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết.

Ảnh, clip: BTC