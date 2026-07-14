Trương Bá Chi gần đây đăng tải kết quả xét nghiệm máu lên mạng xã hội, tiết lộ gặp tình trạng "thiếu máu nghiêm trọng".

Trương Bá Chi đối diện nhiều vấn đề về sức khỏe.

Trong video livestream, diễn viên tỏ ra mệt mỏi, gương mặt tái nhợt và giọng khàn đặc. Trương Bá Chi tiết lộ đã nhờ người quản lý tìm mua các loại thuốc giúp bổ máu, uống mỗi ngày 3 lần. "Tôi hy vọng điều này sẽ giúp bản thân chữa khỏi chứng thiếu máu của mình", cô nói.

Sức khỏe Trương Bá Chi nhiều lần bất ổn trong những năm gần đây. Năm 2023, đại diện của cô thông báo phải hủy bỏ tất cả các lịch trình công việc trong tháng do bị ốm nặng. Diễn viên cũng từng ngất xỉu, may mắn có ê-kíp phát hiện và đưa cấp cứu kịp thời.

Hồi tháng 6, Trương Bá Chi gây chú ý khi thắng kiện công ty quản lý cũ. Theo đó, toàn bộ yêu cầu bồi thường trị giá 12,76 triệu đô la Hong Kong (hơn 42 tỷ đồng) từ phía quản lý cũ đều bị bác bỏ.

Diễn viên cũng kiếm bộn tiền sau vài năm hoạt động tại thị trường Đại lục. Trương Bá Chi được mời đóng quảng cáo, đại diện nhãn hàng và các dự án phim ảnh.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Bá Chi còn tích cực kinh doanh. Cô mở một cửa hàng thời trang tại khu phố sầm uất ở Hong Kong để gia tăng thu nhập.

Diễn viên kinh doanh phát đạt, sống kín tiếng sau ồn ào tình cảm.

Sau những ồn ào tình cảm quá khứ, diễn viên hiện kín tiếng. Cô là mẹ đơn thân, tập trung chăm sóc tốt 3 người con.

Trương Bá Chi nói mình đang tận hưởng cuộc sống độc thân và chưa có ý định yêu ai: "Nhiều người cho rằng phụ nữ sau ly hôn sẽ rất khó tìm được hạnh phúc, tôi lại không nghĩ vậy. Tôi vẫn có nhiều đàn ông theo đuổi mỗi ngày. Có khác chăng tiêu chí chọn người yêu tôi giờ khắt khe và kén chọn hơn".

Nhan sắc Trương Bá Chi theo thời gian

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu