Ngày 2/1, tờ Sinchew đưa tin diễn viên kiêm chỉ đạo võ thuật nổi tiếng Viên Tường Nhân qua đời hôm 1/1 tại Bệnh viện Elizabeth (Hong Kong), hưởng thọ 69 tuổi. Thông tin được vợ ông xác nhận thông qua cáo phó đăng tải trên mạng xã hội. Tang lễ dự kiến diễn ra cùng ngày tại Nhà tang lễ Thế giới Hong Kong, Trung Quốc.

Diễn viên Viên Tường Nhân.

Sự nghiệp của Viên Tường Nhân gắn liền với thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong. Sinh năm 1957 trong gia đình võ thuật danh tiếng, ông là con trai của võ sư, chỉ đạo võ thuật Viên Tiểu Điền. Được rèn luyện võ thuật từ nhỏ, Viên Tường Nhân sớm theo nghiệp võ hành cùng anh trai và em trai thành lập “Viên gia ban”, đứng sau nhiều màn hành động tiêu biểu trên màn ảnh.

Cuối thập niên 1960, Viên Tường Nhân bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên đóng thế, sau đó dần khẳng định tên tuổi ở vị trí chỉ đạo võ thuật. Ông tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Hoàng Phi Hồng, Thái Cực Trương Tam Phong góp phần đưa hình ảnh võ thuật Trung Hoa đến với khán giả quốc tế.

Với đông đảo người xem, vai lão ăn mày giữ bí kíp Như Lai Thần Chưởng trong Tuyệt đỉnh Kung Fu của Châu Tinh Trì là dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của ông. Không chỉ hoạt động tại Hong Kong, Viên Tường Nhân còn cùng anh trai Viên Hòa Bình sang Hollywood, tham gia chỉ đạo võ thuật cho các tác phẩm quốc tế nổi tiếng như Daredevil và Charlie’s Angels.

Vai diễn kinh điển của nam diễn viên trong "Tuyệt đỉnh Kung Fu".

Dù tuổi cao và sức khỏe suy giảm, ông vẫn tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh những năm gần đây, thể hiện tinh thần gắn bó bền bỉ với nghề cho đến những ngày cuối đời.

