Kiến nghị được cử tri Thanh Hóa gửi đến sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa 15. Theo cử tri, đề xuất này nhằm đảm bảo sự công bằng cho các đối tượng được hưởng và thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh.

Trong văn bản trả lời mới đây, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết hiện nay, các đối tượng chính sách xã hội đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT như: Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng được ngân sách nhà nước đóng 100% mức đóng BHYT.

Nhóm người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

Đối với trường hợp tham gia BHYT theo hộ gia đình, khi tất cả thành viên trong hộ cùng tham gia BHYT thì từ thành viên thứ hai trở đi được giảm trừ dần mức đóng. Cụ thể, người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt đóng bằng 70%, 60%, 50% và 40% mức đóng của người thứ nhất.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước đóng BHYT đối với thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định; thân nhân của người có công với cách mạng, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và cá nhân có liên quan theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đối với công dân là cha, mẹ đẻ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%, nếu không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên, Bộ trưởng Y tế cho biết ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét trên cơ sở khả năng cân đối quỹ BHYT và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống chính sách.

Bộ trưởng Y tế cũng lưu ý tại Nghị định số 188/2025 đã quy định, căn cứ khả năng ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu và mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng không được hưởng mức hỗ trợ theo quy định.