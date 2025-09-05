Phát thanh viên Hồng Huệ.

- Cảm xúc của chị thế nào khi được góp mặt trong Tổ thuyết minh A80 - một sự kiện trọng đại của đất nước?

Được tham gia thuyết minh trong lễ diễu binh, diễu hành A80 là vinh dự lớn nhất trong đời làm nghề phát thanh viên của tôi. Tôi vô cùng biết ơn Ban lãnh đạo Đài, đồng nghiệp và các đơn vị huấn luyện đã tin tưởng, tạo điều kiện được góp giọng trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Khi giọng đọc vang lên trên khắp mọi miền, truyền đi niềm tin và tự hào dân tộc, tôi thấy đó là hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Với tôi, mỗi lần đọc không chỉ là công việc mà là niềm tự hào được góp phần dựng xây hình ảnh một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Giọng đọc trong lễ diễu binh không chỉ là lời giới thiệu mà còn là tiếng nói của khí phách, của niềm tự hào dân tộc. Tôi hạnh phúc vì đã được góp phần lan tỏa điều ấy.

- Để có được phần thuyết minh hoàn hảo trong ngày 2/9, chị phải vượt qua điều gì?

Tôi được bổ sung vào danh sách khá muộn trong khi nhiều đồng nghiệp đã tập từ trước đó nhiều tháng. Thời gian gấp gáp, cường độ tập luyện dày đặc nhưng may mắn là giọng đọc của tôi đã được rèn luyện bền bỉ qua hơn 25 năm gắn bó với nghề.

Những ngày đó, chúng tôi gác lại hết việc riêng, tập trung cho nhiệm vụ. 15h hàng ngày tôi có mặt ở Quảng trường Ba Đình để thử âm thanh, tối muộn mới kết thúc. Trước mỗi buổi tập, cả tổ đều dành 30 phút luyện hơi, luyện giọng, tập đơn, tập đôi rồi hợp luyện. Giọng đọc trong diễu binh phải sáng, vang, hào sảng, chỉ cần lệch nhịp 1 chút là không khí sẽ bị phá vỡ. Chính sự nghiêm cẩn ấy giúp chúng tôi có được phần thuyết minh trọn vẹn trong ngày lễ.

Điều hạnh phúc nhất là trong suốt những ngày tập luyện, tôi nhận được rất nhiều lời động viên từ đồng nghiệp, bạn bè, người thân. Họ không chỉ nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe mà còn theo dõi các buổi luyện tập, góp ý rất chân thành để tôi có được năng lượng tốt nhất trong ngày trọng đại.

Với phát thanh viên Hồng Huệ, mỗi lần đọc không chỉ là công việc, mà là niềm tự hào được góp phần dựng xây hình ảnh một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

- Từng là phát thanh viên truyền hình, được lên hình để cả nước biết đến nhưng rồi chị lại chọn chuyển sang phát thanh, công việc khá âm thầm, thính giả chỉ nghe giọng mà không nhớ mặt, có lúc nào chị thấy tiếc vì quyết định này?

Từng là phát thanh viên truyền hình, năm 2002 VOV tuyển chọn phát thanh viên trên cả nước, có hàng nghìn hồ sơ, tôi may mắn vượt qua nhiều vòng thi khắt khe để trở thành một trong số ít người được chọn.

Quyết định ấy với tôi vừa là lựa chọn, vừa là sự hy sinh. Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì phát thanh chính là nghệ thuật của giọng nói, nơi tôi tìm thấy chính mình. Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên nghe giọng các bậc tiền bối như: NSƯT Kim Cúc, Việt Hùng, Hà Phương, Hoàng Yến… vang lên. Họ không chỉ là thần tượng mà còn là kim chỉ nam giúp tôi kiên trì rèn luyện để vừa giữ chuẩn mực, vừa tạo dấu ấn riêng.

- Sau hơn 25 năm gắn bó với nghề, chị nhìn lại hành trình của mình thế nào?

Đó là một hành trình nhiều nỗ lực và may mắn. Tôi đã được làm việc ở nhiều mảng, từ thời sự chính luận cho tới Đọc truyện đêm khuya, Tiếng thơ. Với tôi, phát thanh viên không chỉ đọc mà còn phải cảm. Nếu bản thân không rung động thì người nghe cũng khó chạm tới tầng sâu cảm xúc.

Đóng góp của tôi đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, trong đó có Giọng vàng Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022, danh hiệu Phát thanh viên xuất sắc của VOV cùng nhiều tác phẩm báo chí đạt giải thưởng quốc gia. Dịp kỷ niệm 80 năm thành lập VOV, tôi cũng vinh dự được chọn làm giọng đọc AI cho triển lãm thành tựu đất nước, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ tiếp cận lịch sử bằng cách thức mới mẻ.

Giọng đọc của PTV Hồng Huệ

VTV tung video hậu trường của MC Hoài Anh và tổ thuyết minh 13 người sáng 2/9 MC Hoài Anh cùng BTV Hữu Bằng VTV cùng tổ thuyết minh có mặt từ 5h sáng ở Quảng trường Ba Đình để làm nhiệm vụ.