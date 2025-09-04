Sau Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh ngày 2/9 tại Hà Nội, nhà quay phim Lê Bảo Hân là một trong những cái tên được quan tâm trên mạng xã hội khi cống hiến những cú máy tuyệt đẹp cho người dân.

Trên trang cá nhân, anh lần đầu chia sẻ về cơ duyên hợp tác với VTV cùng quá trình tác nghiệp với áp lực tâm lý chưa từng có tại sự kiện A80.

Cơ duyên hợp tác với VTV

Cuối tháng 6, Lê Bảo Hân nhận lời mời tác nghiệp tại sự kiện A80 từ nhà quay phim Vũ Trung Kiên - phòng Đạo diễn hình ảnh Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC), VTV.

Nhà quay phim Lê Bảo Hân. Ảnh: FBNV

Sau cuộc trao đổi ngắn và nhận báo giá, ông Kiên im lặng một lúc rồi nói: "Dự án này màu cờ sắc áo, anh không biết có đủ tiền mời em không nhưng vẫn hỏi trước báo giá rồi để tính toán vì cần những cú máy đặc biệt của em".

Lê Bảo Hân nghĩ đến sự kiện trọng đại 80 năm mới có một lần của đất nước nên chủ động xin không nhận tiền công, chỉ lấy chi phí ăn ở, đi lại cho đội ngũ nhân sự đi cùng.

Hơn 1 tháng sau, ông Nghiêm Bá Hoài - Trưởng phòng Đạo diễn hình ảnh của VFC - báo tin Lê Bảo Hân được duyệt tác nghiệp tại sự kiện A80.

Tuy nhiên, việc sử dụng bộ Steadicam Trinity (hệ thống ổn định camera cao cấp cho phép quay mượt mà 5 trục, xoay 360° và chuyển động linh hoạt từ thấp đến cao trong một cú máy - PV) cần thêm thời gian để thuyết phục các lãnh đạo.

Ông Hoài nói thêm vẫn tính chi phí cho Lê Bảo Hân, không để anh chịu thiệt.

Clip hậu trường tác nghiệp của Lê Bảo Hân

Đánh liều thực hiện cú máy đi cắt đoàn

Trước khi tác nghiệp, Lê Bảo Hân xin đi cắt đoàn xe tăng nhưng ê-kíp VTV lo sợ rủi rỏ hoặc quân đội không cho phép. Cuối cùng, họ vẫn thống nhất triển khai vào buổi hợp luyện.

Dù việc tập luyện thuận lợi, 1 nhà quay phim của VTV vẫn nhắc nhở anh cẩn thận vì "khoảng cách giữa người hùng và tội đồ dân tộc chỉ cách nhau một bước chân, cái vấp ngã có thể làm hỏng cả đại lễ".

Câu nói khiến Lê Bảo Hân "chịu áp lực tinh thần kinh hoàng", càng gần sự kiện A80 gánh nặng trong lòng càng lớn.

Anh nói phải nắm chắc những khu vực được phép di chuyển vì Steadicam Trinity là bộ thiết bị "nhạy cảm và nguy hiểm nhất".

Nhờ những cú máy thần sầu tại sự kiện A80, cái tên Lê Bảo Hân lọt top tìm kiếm trên Google, Facebook. Mỗi bài đăng của anh hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Ảnh: FBNV

Hôm 2/9, Lê Bảo Hân nhận nhiệm vụ quay 11 khối quan trọng, trong đó đi cắt đoàn 4 khối. Dù kịch bản được lên kỹ lưỡng, quá trình tác nghiệp vẫn xảy ra những biến số, có lúc phải đổi phương án chỉ trong giây lát theo lệnh của đạo diễn qua bộ đàm.

Anh kiên nhẫn làm theo và cố không xảy ra bất kỳ lỗi nào đến cuối chương trình. Khi ông Hoài bảo dừng, cảm xúc trong anh vỡ òa, cả ê-kíp VTV hò hét vui sướng trong hệ thống liên lạc nội bộ.

"Chưa bao giờ tôi phải chịu thứ tâm lý kinh khủng như vậy trong các dự án. Nhưng nó đáng giá từng giây từng phút, đời người làm nghề Steadicam chắc cũng chỉ làm được 1 lần như thế", anh chia sẻ.

Nhà quay phim nhắn nhủ ê-kíp VTV: "Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội thể hiện kỹ năng. Có lẽ đây là cột mốc huy hoàng của chúng ta trong cả sự nghiệp làm nghề. Hẹn gặp các anh vào A100 nếu chúng ta còn đủ sức và dám làm lần nữa".

Mi Lê