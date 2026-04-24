Người quét nhà sạch nhất và một định nghĩa làm thay đổi tất cả

Trước khi danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 gắn liền với tên mình, Lê Phương Khánh Như là người đầu tiên bước thẳng vào top 20 nhờ chiến thắng phần thi Người đẹp bản lĩnh. Phần hùng biện với chủ đề "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?" không chỉ giúp cô giành chiến thắng mà còn chạm đến triết lý sống của Khánh Như.

Á hậu Lê Phương Khánh Như.

Chia sẻ với VietNamNet, cô gái quê Khánh Hòa, sinh viên năm cuối ngành Du lịch tại Đại học Kinh tế TPHCM lý giải rằng rực rỡ trong quan niệm của mình không đồng nghĩa với việc phải đứng giữa ánh đèn và nhận tràng pháo tay từ hàng nghìn khán giả. Cô dẫn lời một người từng nói với mình: "Khi bạn đưa một cây chổi tôi cũng sẽ cố gắng trở thành người quét nhà sạch nhất".

Triết lý giản dị đó đã được kiểm chứng qua chính hành trình của Khánh Như. Cô kể có những cuộc thi ra về trắng tay, không tấm bằng khen, không một danh hiệu nhưng cống hiến hết mình và thu về những bài học không thể đo đếm nên những lần thi ấy vẫn vô cùng rực rỡ. Khánh Như cho rằng nếu mọi người nhìn nhận 2 chữ "rực rỡ" theo hướng đơn giản và phù hợp hơn, gánh nặng khi phải đứng trước sự tỏa sáng của người khác sẽ bớt đi nhiều bởi mỗi người có thể rực rỡ theo cách của riêng mình.

Hành trình đến với Miss World Vietnam 2025 là bước tiếp nối tự nhiên từ loạt danh hiệu Khánh Như tích lũy được: Á khôi 1 Hoa khôi sinh viên miền Nam 2023, quán quân nhiều cuộc thi MC và tranh biện. Cô không xem MC và thi sắc đẹp là 2 con đường tách biệt mà là 2 mặt bổ sung cho nhau - giọng nói có thể chạm đến trái tim người nghe nhưng chỉ khi đằng sau đó là một câu chuyện đủ sức khiến người ta phải ngồi lại lắng nghe.

Xe hết xăng, nước mắt chảy và không dám gọi cho ai

Khánh Như nhớ lại, khi đang là sinh viên năm 2, cô tham gia nhiều cuộc thi cùng lúc. Mỗi lần di chuyển từ nhà đến địa điểm thi là hành trình 15-20km bằng xe 50cc. Một đêm trên đường về nhà sau buổi thi, xe hết xăng giữa đường. Cô dừng lại và bật khóc khi áp lực của một cô gái 18 tuổi đang gánh thi cử, tiền bạc và ước mơ đã dồn đến đúng khoảnh khắc đó.

Khánh Như từng bật khóc giữa đường vì chịu nhiều áp lực.

Cô không gọi cho ai, dắt xe tìm chỗ đổ xăng rồi về nhà. Sáng hôm sau, cô lại bắt đầu một ngày mới với năng lượng tươi tắn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Áp lực tài chính cũng là thực tế Khánh Như phải đối mặt. Là sinh viên, cô phải tự cân đối chi phí sinh hoạt trong khi liên tục duy trì tham gia các cuộc thi là bài toán không nhỏ với một cô bé chưa đủ 20 tuổi. Nhưng theo Khánh Như, ước mơ lúc đó đủ lớn để không cho phép bản thân bỏ cuộc.

Đằng sau mỗi bước đi của Khánh Như là gia đình. Cha mẹ cô vốn không quen dùng mạng xã hội. Vậy mà kể từ khi cô bước vào hành trình Miss World Vietnam 2025, người cha học cách vào xem story, thả tim và bình luận. Những thao tác tưởng chừng đơn giản với thế hệ Z lại là điều cả cha lẫn mẹ cô phải dành thời gian học - chỉ để có thể nhìn thấy hình ảnh con gái mỗi ngày. Với Khánh Như, đó là nguồn động lực lớn hơn bất kỳ tràng pháo tay nào từ khán giả.

Khánh Như bên cha mẹ.

Gia đình truyền cho cô cũng không phải là tham vọng hay hào quang mà là sự bình an. Cha mẹ Khánh Như dạy rằng thành công không đo bằng tiền bạc hay cúp trưng trên tủ mà bằng một đời sống ổn định về thể chất và tinh thần và biết cảm thấy đủ với những gì mình có. Triết lý đó đã theo Khánh Như và định hình cách cô đặt giá trị tinh thần lên trên vật chất trong mọi quyết định.

Chia sẻ với VietNamNet về tình bạn trong môi trường thi sắc đẹp, Khánh Như nói dù biết mỗi thí sinh đều là đối thủ, những kết nối giữa các cô gái tại Miss World Vietnam 2025 lại thật sự sâu đậm. Cô khẳng định chưa một lần cảm thấy cô đơn dù đứng giữa đám đông - bởi xung quanh luôn có những người bạn, người anh, người chị đồng hành.

Khoảnh khắc đỉnh điểm của hành trình đến khi cô bước vào top 3 và nhận câu hỏi trực tiếp từ đương kim Miss World Opal Suchata trước hàng triệu khán giả toàn cầu. Khánh Như thừa nhận đêm đó câu trả lời của mình chưa phải hoàn hảo. Nhưng với cô, chỉ riêng việc được cất tiếng nói của một cô gái Việt Nam trước đương kim hoa hậu thế giới đã là chiến thắng và là khoảnh khắc rực rỡ theo cách riêng của mình. Khánh Như tin rằng sự dũng cảm dám bước vào top 3 sẽ truyền được cảm hứng cho nhiều cô gái.

15 phút mỗi đêm, câu trả lời không do dự về Miss International

Khánh Như không tin vào năng khiếu thuần túy. Ngay cả trong thời gian thi Miss World Vietnam 2025, cô vẫn giữ thói quen luyện nói từ 10-15 phút mỗi tối, luyện tư duy để hoàn thiện bản thân từng ngày. Cô nói ai cũng có thể xem video trên các nền tảng mạng xã hội, ghi chép lại và tự thực hành bởi kỹ năng nói tốt hay tranh biện giỏi đến từ sự chăm chỉ luyện tập, không phải từ tài năng trời cho.

Nhiều người nhận định Khánh Như phù hợp với Miss International - đấu trường thiên về diễn thuyết, hoạt động cộng đồng và trình bày ý tưởng. Cô không né tránh nếu cơ hội đến và sẽ dồn toàn bộ sức lực - 100% để mang câu chuyện văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam ra với thế giới, tạo cầu nối hội nhập theo cách chân thực nhất.

Á hậu Khánh Như duyên dáng với áo dài.

Về chuyện riêng tư, Khánh Như hiện chưa có bạn trai và chưa có ý định bắt đầu bất kỳ mối quan hệ mới nào. Toàn bộ năng lượng của cô lúc này dành cho sứ mệnh Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Cô mong khán giả tiếp tục theo dõi hành trình công việc của mình cùng với hoa hậu và á hậu 2 trong thời gian sắp tới.

Khánh Như thi ứng xử tại Miss World Vietnam 2025:

Ảnh: FBNV, video: BTC