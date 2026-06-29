Hơn 90 tác phẩm hội họa Việt - Trung hội tụ.

Sự kiện giới thiệu hơn 90 tác phẩm hội họa đặc sắc, trở thành nhịp cầu kết nối và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa giới nghệ sĩ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện triển lãm lưu động các nước ASEAN, do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Học viện Nghệ thuật Quảng Tây và Hội Xúc tiến trường phái hội họa Ly Giang (Trung Quốc) tổ chức.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh nét tương đồng về lịch sử và văn hóa giữa hai nước láng giềng Việt Nam và Trung Quốc. Sự kiện lần này là bước tiếp nối đầy ý nghĩa sau thành công của dự án giao lưu âm nhạc năm 2025 giữa Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (với dấu ấn là 8 bản giao hưởng chung chủ đề Tình hữu nghị mãi xanh).

Theo PGS.TS Đỗ Hồng Quân, chuyến thăm của đoàn nghệ sĩ và triển lãm lưu động lần này mang lại nhiều giá trị thiết thực. Sự kiện mang đến cho công chúng Việt Nam cơ hội chiêm ngưỡng những giá trị thẩm mỹ tinh hoa của trường phái hội họa Ly Giang và là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, sự thấu hiểu và gắn kết lẫn nhau giữa giới văn nghệ sĩ hai nước.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Không gian trưng bày quy tụ hơn 90 tác phẩm hội họa, trong đó bao gồm 19 tác phẩm đến từ các họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật bút mực đặc trưng của Trung Quốc họa, các nghệ sĩ đã đưa hình ảnh non sông gấm vóc, làng quê thanh bình, bản sắc dân tộc và nhịp sống thời đại vào từng bức tranh.

Các tác phẩm phong phú về thể loại - từ sơn thủy, hoa điểu đến nhân vật và đời sống, không chỉ khắc họa vẻ đẹp non nước miền Nam Trung Quốc mà còn phản ánh bức tranh văn hóa đa dạng của các nước ASEAN. Mỗi bức họa là một lời ngợi ca cuộc sống, tình yêu thiên nhiên và gửi gắm khát vọng về sự chung sống hài hòa giữa con người với vạn vật.

Hơn 90 tác phẩm hội họa Việt - Trung hội tụ.

Giới thiệu về nét đặc trưng của các tác phẩm quốc tế tại triển lãm, ông Vi Tuấn Bình - Hiệu trưởng Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết: "Ly Giang là một trong những trường phái hội họa mang đậm bản sắc địa phương của mỹ thuật đương đại Trung Quốc".

Lấy cảnh sắc sơn thủy hữu tình của Quảng Tây cùng hơi thở cuộc sống đương đại làm nguồn cảm hứng chủ đạo, các nghệ sĩ thuộc trường phái Ly Giang đã hình thành nên một phong cách nghệ thuật độc đáo. Những sáng tác này thấm đẫm tinh thần văn hóa phương Nam, thể hiện mối giao hòa giữa con người với thiên nhiên rộng lớn.