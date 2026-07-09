Chiều 9/7, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ tổ chức lễ khai trương hoạt động. Ngay sáng cùng ngày, gần 300 cán bộ, cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn hai phường Phủ Lý và Liêm Tuyền đã được các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện khám, tư vấn. Đây cũng là những bệnh nhân "đặc biệt" đầu tiên của cơ sở 2 này.

Từ sáng sớm, ông T.V.N, 78 tuổi, đã giục con trai sắp xếp công việc để đưa ông đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Ông N. thuộc diện gia đình chính sách ở phường Liêm Tuyền. Trước đây, mỗi lần muốn thăm khám chuyên sâu, điều trị bệnh đau đầu kinh niên hay bệnh dạ dày tái phát, ông lại khăn gói lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Hà Nội để khám.

"Thuộc diện gia đình chính sách nên khi khám tôi được ưu tiên sớm hơn nhưng chờ đợi để chụp X-quang, chụp cộng hưởng từ hay cắt lớp vẫn rất lâu vì bệnh nhân quá đông. Giờ bác sĩ giỏi, máy móc hiện đại về tới gần người dân rồi, chúng tôi đỡ được rất nhiều", ông N. chia sẻ.

Cán bộ, cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách được khám miễn phí, tặng quà.

Kiosk tiếp đón tự động ngay tại sảnh tầng 1 khu khám bệnh, với những thao tác đơn giản, người dân có thể đăng ký khám chữa bệnh nhanh chóng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tư vấn cho bệnh nhân.

TS.BS Lưu Danh Huy, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao khám cho bệnh nhân. Được chuyên gia về chấn thương chỉnh hình và cơ xương khớp khám, bệnh nhân K. rất yên tâm. Ông cho biết người dân chờ đợi ngày này đã lâu.

Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khám bệnh. Hiện bệnh viện đã lắp đặt 1 máy chụp cắt lớp vi tính (CT), 3 máy chụp X-quang, 3 máy siêu âm và đang lắp đặt một máy cộng hưởng từ (MRI).

Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chương trình là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn“, đồng thời khẳng định sứ mệnh và trách nhiệm xã hội của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong hành trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, luôn lấy người bệnh làm trung tâm và không ngừng lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Từ lâu, người dân Ninh Bình và các vùng lân cận đã mong chờ ngày hai bệnh viện tuyến cuối là Hữu nghị Việt Đức và Bạch Mai chính thức đi vào hoạt động cơ sở Ninh Bình. Hai cơ sở này sẽ tạo thành cụm y tế chất lượng cao, giảm tải đáng kể cho các bệnh viện ở Hà Nội, mang lại cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất cho người dân.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết cơ sở Ninh Bình là một khối trong thể thống nhất với cơ sở 1 ở Hà Nội. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào hoạt động 320 giường bệnh, điều động hơn 400 y, bác sĩ và nhân viên từ cơ sở Hà Nội về làm việc. Đến cuối năm 2027, quy mô sẽ được nâng lên 1.000 giường; trường hợp nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao, bệnh viện sẽ đẩy nhanh tiến độ mở rộng.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức: Sẽ đưa khoảng 400 bác sĩ về cơ sở 2 tại Ninh Bình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ đưa khoảng 400 bác sĩ về cơ sở 2 tại Ninh Bình công tác trong thời gian đầu hoạt động. Giám đốc Dương Đức Hùng cũng lên tiếng về thông tin một số nhân viên y tế xin thôi việc chuyển đi nơi khác là không chính xác.



