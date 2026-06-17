Trả lời VietNamNet ngày 17/6, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), cho biết dự kiến cơ sở 2 của bệnh viện tại Ninh Bình sẽ hoạt động vào cuối tháng 7 (sau Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 khoảng 1 tháng).

"Khi Bộ Y tế bàn giao bệnh viện, chỉ trong vòng 12 giờ chúng tôi đã có thể tiếp nhận bệnh nhân", PGS Hùng khẳng định. Ông cho biết, bệnh viện đã lên phương án chi tiết chỗ ăn ở, xe đi về của cán bộ công nhân viên.

"Y tế không giống các ngành khác, không phải cứ có 'kẻng' 17-17h30 là tan ca về nhà. Có những cuộc mổ, những ca khám quá giờ, khi bác sĩ hoàn thành ra đến sảnh bệnh viện lại hết xe về Hà Nội... nên chúng tôi phải xây dựng kỹ các phương án với sự trao đổi, đồng thuận giữa các y bác sĩ", ông Hùng nói.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC

Rất nhiều năm qua, quá tải bệnh viện tuyến cuối như Bạch Mai hay Việt Đức, K... là bài toán thách thức lớn với ngành y tế. Tại không ít thời điểm, một giường bệnh phải gánh 3 bệnh nhân. Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động giúp người dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận tiếp cận kỹ thuật ngoại khoa phức tạp ngay tại địa phương, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm tải trực tiếp cho cơ sở Hà Nội.

Liên quan đến thông tin khi cơ sở 2 tại Ninh Bình sắp đi vào hoạt động, một số bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xin thôi việc chuyển đi nơi khác, ông Hùng khẳng định "đến nay chưa có trường hợp nào xin thôi việc, xin chuyển công tác vì sắp triển khai cơ sở 2".

Bác sĩ Hùng cũng cho biết từ 5 năm nay, Bệnh viện đã tuyển dụng hơn 60 bác sĩ để đào tạo, mục tiêu là có thể "tác chiến độc lập" trong các ca mổ.

Vì sao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đề xuất khởi động 30% công suất?

Theo kế hoạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 sẽ triển khai giai đoạn đầu với 300 giường bệnh. Theo diễn biến thực tế sau đó, tối đa trong 2 năm sẽ sử dụng đủ 1.000 giường. Lý giải điều này, PGS Hùng cho biết do đặc thù là bệnh viện chuyên về ngoại khoa, 100 người bệnh đến khám chỉ khoảng 10-15% có chỉ định phẫu thuật, còn lại là điều trị nội khoa, theo dõi diễn tiến.

"Nếu triển khai đồng thời 1.000 giường ngay sẽ không vận hành hết công suất, gây lãng phí nhân lực, vật lực, điện, nước", PGS Hùng cho hay.

Về số lượng bác sĩ, điều dưỡng của cơ sở 2 tại Ninh Bình, Giám đốc Dương Đức Hùng cho biết bệnh viện bố trí đúng số bác sĩ, điều dưỡng trên một giường bệnh theo định mức nhân lực của Bộ Y tế dành cho bệnh viện hạng Đặc biệt. Đơn cử, với bác sĩ, bệnh viện bố trí từ 1,2-1,5 bác sĩ/giường bệnh, tương đương khoảng 400 bác sĩ luân phiên về đây công tác.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được khởi công năm 2015, quy mô 1.000 giường bệnh mỗi đơn vị, tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Tại dự thảo trình Chính phủ Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả cơ sở 2 của hai bệnh viện mới đây, Bộ Y tế đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 1.150 tỷ đồng cho nhân viên, người lao động tại cơ sở 2 của hai bệnh viện trong thời gian 3 năm từ 2026-2028.

Bộ Y tế cũng đề xuất hai cơ sở tại Ninh Bình được xếp hạng chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở chính tại Hà Nội để thuận lợi trong tổ chức hoạt động và thanh toán bảo hiểm y tế.