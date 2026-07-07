Chiều 7/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã có chuyến thị sát công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình để chuẩn bị cho việc khai trương dự kiến chiều 9/7 tới.

Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết: Ngày 6/7, Bộ Y tế đã thẩm định, thống nhất đánh giá Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đáp ứng các điều kiện theo quy định để được cấp Giấy phép hoạt động.

Báo cáo với Bộ trưởng Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định nhiều thiết bị tại cơ sở Ninh Bình hiện đại, thuộc dòng thế hệ mới hơn cơ sở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phải hoàn thiện hồ sơ để trình lãnh đạo Bộ Y tế, kịp thời ký giấy phép hoạt động của cơ sở Ninh Bình. “Quan trọng nhất, bệnh viện phải lên phương án sẵn sàng khám, cấp cứu, tiếp nhận người bệnh ngay từ lúc khai trương, người dân rất mong chờ”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Đưa kỹ thuật cao đến với người dân

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết công tác chuẩn bị cho cơ sở Ninh Bình đã bắt đầu cách đây 7 năm. Đó là việc tuyển dụng, đào tạo khoảng 60 bác sĩ có thể tiếp nhận, sử dụng trang thiết bị hiện đại.

"Đến nay, số cán bộ này đã thành thạo, làm việc rất tốt ở cơ sở một và đang nóng lòng để nhận nhiệm vụ mới ở cơ sở 2", ông Hùng nói. Tổng số cán bộ, y bác sĩ đến cơ sở 2 làm việc là 412 người để vận hành 320 giường trong giai đoạn một.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được thiết kế theo chuẩn châu Âu, thiết bị, máy móc được số hóa và tích hợp trí tuệ nhân tạo. Với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng/giường bệnh, theo ông Hùng đây là mức rất lớn so với các nước trong khu vực và quốc tế.

Giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành 12 phòng mổ trong tổng số 44 phòng được thiết kế. Ảnh: Phạm Hải

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được trang bị 44 phòng mổ với máy móc đồng bộ và hiện đại. Hiện bệnh viện đã lắp đặt 1 máy chụp cắt lớp vi tính (CT), 3 máy chụp X-quang, 3 máy siêu âm và đang lắp đặt một máy cộng hưởng từ (MRI).

"Công trình này là cơ hội để hội nhập với thế giới, để chúng tôi đưa kỹ thuật cao đến với người dân", Giám đốc Dương Đức Hùng khẳng định.

5 nhóm chuyên khoa ưu tiên triển khai sớm

Một trong những điểm mạnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là khám, cấp cứu, phẫu thuật chấn thương, đa chấn thương. Theo ông Hùng, dù được đầu tư tổng số 1.000 giường và 44 phòng mổ nhưng do đặc thù đơn vị ngoại khoa tuyến cuối nên giai đoạn đầu, bệnh viện dự kiến vận hành 320 giường và 12 phòng mổ. Nếu nhu cầu tăng lên, bệnh viện sẽ mở rộng thêm để tránh lãng phí thiết bị hay điều động quá nhiều nhân lực xuống mà chưa sử dụng hết.

Mục tiêu chính của dự án là giảm tải cho cơ sở 1 tại Hà Nội. Do đó, cơ sở tại Ninh Bình sẽ ưu tiên triển khai sớm những chuyên khoa có số lượng bệnh nhân lớn, thời gian chờ đợi quá dài. Trong đó, 5 nhóm chuyên khoa chính được tập trung là: Chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa. Bệnh nhân sẽ được phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Bệnh viện tổ chức đưa đón y bác sĩ đi về trong ngày bằng nhiều chuyến ô tô, đón tại nhiều điểm. Ảnh: Phạm Hải

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tự tin máy móc thiết bị ở cơ sở Ninh Bình đều thuộc thế hệ mới, hiện đại hơn cơ sở Hà Nội, lại được vận hành bởi các y bác sĩ rất có kinh nghiệm, cùng với cơ sở vật chất mới, chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình sẽ "nhỉnh" hơn cơ sở Hà Nội, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Sẽ có nhóm y bác sĩ 'cắm chốt', nhóm đi về trong ngày bằng ô tô đưa đón Cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình gồm 2 nhóm: Những người sống quanh khu vực Ninh Bình, có thể tự đi về trong ngày và nhóm nhân viên y tế tăng cường từ cơ sở Hà Nội xuống. Ông Hùng cho biết bệnh viện đã chuẩn bị hệ thống ô tô có thể đưa nhân viên đi về trong ngày tại nhiều điểm, hạn chế tối đa sự xáo trộn về đời sống sinh hoạt của cán bộ, nhân viên, đảm bảo yên tâm công tác lâu dài.