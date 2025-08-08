Dù ai cũng đồng ý rằng những gì bên trong một chiếc iPhone quan trọng hơn vẻ ngoài, nhưng nhiều người sẽ vẫn rất quan tâm đến việc chiếc smartphone của mình trông như thế nào.

Dòng iPhone 16 Pro với màu đơn sắc. Ảnh: CNET

Vì vậy, giữa hàng loạt tin tức rò rỉ xoay quanh iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sắp ra mắt, một chi tiết rất được chú ý lại không hề liên quan đến thông số kỹ thuật hay tính năng.

Nó chỉ đơn giản là iPhone 17 Pro Max có thể sẽ có màu sắc lấy cảm hứng từ thiết kế Liquid Glass (kính lỏng) của iOS 26 – theo mô tả, có thể giống một số màu sắc từng xuất hiện trên các điện thoại Samsung trước đây.

Và thế là người dùng bắt đầu mơ về một thế giới nơi những chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple có vẻ ngoài tươi tắn như các mẫu rẻ hơn.

Trong nhiều năm, Apple đã phân chia iPhone thành hai cấp độ: iPhone "thường" và iPhone Pro. Mẫu thường có cấu hình thấp hơn, giá rẻ hơn và sở hữu màu sắc táo bạo hơn; trong khi mẫu Pro đắt hơn và có màu sắc trung tính, nghiêm túc hơn.

Các phiên bản iPhone Pro và Pro Max thường có các màu như đen, trắng, xám bạc – cùng một màu “xu hướng” thay đổi mỗi năm. Nhưng với tư cách là những sản phẩm cao cấp nhất của Apple, bảng màu của dòng Pro như vậy là quá nhàm chán.

Chẳng hạn, iPhone 16 Pro có màu “desert titanium” – thực chất là màu vàng nhưng được gọi khác đi. Năm trước đó, iPhone 15 Pro có màu xám xanh (không mấy ấn tượng.

Năm 2022, iPhone 14 Pro bỏ màu trắng để thay bằng vàng và thêm màu tím pastel bên cạnh đen và bạc – và cứ thế tiếp diễn.

Nhiều người bỏ hơn 1.000 USD cho một chiếc iPhone Pro nâng cấp hẳn muốn thiết bị của mình trông thật “tinh tế” chứ không “sặc sỡ” – sang trọng hơn là sinh động, thanh lịch hơn là đầy màu sắc.

Nhưng nhiều người không thuộc nhóm đó. Như với chiếc iPhone 5C, họ chẳng hề bận tâm đến lớp vỏ nhựa trông rẻ tiền mà chỉ thấy những màu sắc tươi sáng ấy thật nổi bật.

Thật không thể tin nổi việc mua một chiếc điện thoại cao cấp lại đồng nghĩa với việc bị “giam cầm” trong những gam màu xám xịt.

Có thể có nhiều người chẳng mấy quan tâm đến màu sắc điện thoại, vì dù sao nó cũng sẽ nhanh chóng bị che lại trong ốp để bảo vệ khỏi những cú rơi hay va đập. Điều đó hoàn toàn hợp lý.

Vậy nên khi nghe tin tức rò rỉ về một tùy chọn màu Liquid Glass cho iPhone 17 Pro Max – mẫu máy mà chúng ta dự đoán sẽ ra mắt vào tháng 9 như mọi năm – đã khiến không ít người cảm thấy phấn khích.

Nhưng vẫn còn một điểm phải lăn tăn: tin tức này bắt nguồn từ tài khoản rò rỉ Instant Digital trên Weibo, và không hề kèm theo hình ảnh cụ thể nào.

Theo đó, nguồn tin này nói rằng màu iPhone 17 Pro Max sẽ là trắng, nhưng có hiệu ứng ánh sáng thay đổi nhẹ tùy theo góc nhìn.

iPhone 17 Pro Max sẽ có màu lấp lánh?

Apple đã giới thiệu bản cập nhật Liquid Glass tại WWDC 2025 vào tháng 6, trình làng một chiến lược thiết kế mới cho dòng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max nhấn mạnh vào yếu tố trong suốt và các biểu tượng bo tròn, nhằm mang lại diện mạo mới cho iOS 26.

Concept iPhone 17 Pro Max màu Liquid Glass. Ảnh: X

Tuy nhiên, các nhà phát triển khi dùng bản beta đầu tiên lại phản ứng tiêu cực, cho rằng thiết kế gây rối mắt và thiếu sự phân tách thị giác – biểu tượng trong Trung tâm điều khiển khá khó nhìn.

Rất may là các điều chỉnh sau đó đã cải thiện thiết kế này trước khi bản beta công khai của iOS 26 chính thức ra mắt gần đây.

Tuy nhiên, việc tưởng tượng thiết kế Liquid Glass sẽ trông như thế nào khi trở thành một màu sắc iPhone thì không dễ. Theo mô tả rằng màu trắng sẽ có hiệu ứng ánh sáng thay đổi, dễ liên tưởng đến một số màu từng được yêu thích trên các dòng smartphone cũ.

Ví dụ, chiếc Samsung Galaxy S10 năm 2018 có phiên bản prism white rất bắt mắt – khi xoay dưới ánh sáng, màu trắng ấy chuyển sang các sắc độ nhẹ của hồng, tím và xanh dương, tạo hiệu ứng óng ánh giống ngọc trai.

Hoặc mẫu Samsung Galaxy Note 10 cùng năm có màu aura glow – phản chiếu đủ màu sắc cầu vồng.

Màu sắc rực rỡ này chắc chắn rất thu hút ánh nhìn, nhưng có thể nó quá lòe loẹt so với gu thẩm mỹ của Apple. Và mặt lưng kính tuyệt đẹp đó chắc chắn cũng rất dễ vỡ.

Công bằng mà nói, Apple từng thử nghiệm với những gam màu lấp lánh nhẹ nhàng – như iPhone 13 và 13 Mini có màu midnight, là đen đậm đến mức gần như xanh dương, phản chiếu những sắc màu ẩn bên dưới.

Cùng năm đó, màu starlight là một biến thể sáng hơn, tạo hiệu ứng tương tự trong tông trắng.

Nhưng nhìn lại thiết kế của dòng iPhone Pro những năm gần đây, người ta nghi ngờ Apple sẽ làm gì đó sống động như những màu Samsung từng dùng – không chỉ vì Apple tránh dùng màu nổi bật, mà còn bởi lớp kính mờ phía sau các mẫu Pro hiện nay làm mờ nhạt mọi gam màu phía dưới.

Việc liệu người dùng có thực sự thấy màu Liquid Glass như thế nào vẫn còn rất khó đoán, xét đến các ưu tiên thiết kế của Apple.

Nhưng hy vọng, chỉ một lần thôi, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max có thể được “bung lụa” một chút. Và ai biết được – có thể đó sẽ chính là yếu tố khiến người dùng bị thuyết phục bởi thiết kế Liquid Glass sắp tới, thứ được dự đoán sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo và cảm nhận của iOS – dù bạn thích hay không.

Xem video concept iPhone 17 Pro Max. (Nguồn: Sam Tech):

(Theo CNET, AppleInsider)