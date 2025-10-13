Mở cửa thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng mạnh, thêm khoảng 35 USD lên trên ngưỡng 4.050 USD/ounce, sát đỉnh cao lịch sử 4.060 USD/ounce ghi nhận tuần trước.

Cú bứt phá này được dự báo từ trước. Trong nước, giá vàng cũng tăng mạnh. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 800.000 đồng so với cuối tuần trước.

Vàng nhẫn cũng tăng giá mạnh và lần đầu vượt ngưỡng 140 triệu đồng/lượng. Sáng 13/10, giá nhẫn trơn ở một số đơn vị đạt 140,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tiếp tục tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 và cáo buộc Bắc Kinh có động thái nhằm hạn chế xuất khẩu đất hiếm cần thiết cho ngành công nghiệp Mỹ.

Dù ông Donald Trump sau đó đã có động thái xoa dịu Trung Quốc, nhưng giá vàng vẫn tăng cao. Trên mạng xã hội Truth Social, ông khẳng định Mỹ muốn "giúp Trung Quốc chứ không phải gây tổn hại". Ông Trump trấn an: “Đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn”.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình “không muốn nước mình rơi vào suy thoái”, và “tôi cũng vậy”.

Tuyên bố áp thuế 100% với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của ông Trump khiến cả phía doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc lo ngại. Ảnh: WH

Đây là những thông tin tích cực, trái ngược so với tuyên bố vào cuối tuần trước của ông Trump - vốn làm thị trường tài chính thế giới rúng động.

Cuối tuần trước, vàng đã tăng vọt từ mức thấp nhất 3.940 USD/ounce trong phiên 9/10 và chốt tuần ở mức 4.018 USD/ounce. Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến một phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Thị trường tiền số lao dốc khiến hàng chục tỷ USD của nhà đầu tư bốc hơi vì cháy tài khoản. Đồng Bitcoin có lúc giảm gần 14,3%, từ mức 122.500 USD/BTC xuống dưới ngưỡng 105.000 USD/BTC. Nhiều đồng tiền số khác mất vài chục phần trăm, không ít mã bốc hơi 90%.

Giá dầu cũng lao dốc. Dầu WTI giảm 4,24% phiên đêm qua xuống còn 58,9 USD/thùng. Dầu Brent giảm 3,82%.

Sáng 13/10, các thị trường tài chính và hàng hóa thế giới vẫn chao đảo. Chỉ số chứng khoán CSI 300 của Trung Quốc giảm hơn 2,7%, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,5%. VN-Index của Việt Nam mở cửa trong xu hướng giảm hơn 40 điểm nhưng chốt ATO chỉ giảm nhẹ, tới 9h30 đã xanh trở lại.

Tuy nhiên, các chuyên gia trên Bloomberg cho rằng cú giảm điểm mạnh lần này là cơ hội để mua vào chứng khoán Trung Quốc.

Trước đó, sau tuyên bố bất ngờ của ông Trump về việc sẽ áp thuế 100% đối với Trung Quốc và kiểm soát xuất khẩu riêng đối với mọi phần mềm quan trọng của các công ty Mỹ, giới đầu tư lo ngại căng thẳng gia tăng cũng có thể làm chệch hướng cuộc gặp tiềm năng giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Trong một bài đăng khác trên Truth Social, ông Trump viết “dường như không có lý do gì” để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du Hàn Quốc sắp tới.

Về phần mình, Trung Quốc khẳng định sẽ không nhượng bộ trước tuyên bố áp thuế mới nhất của Mỹ, đồng thời kêu gọi Mỹ tìm kiếm giải pháp thương lượng thay vì làm leo thang căng thẳng.

Trên thực tế, tuyên bố áp thuế 100% với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của ông Trump khiến cả phía doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc lo ngại.

Ông Trump trấn an: “Đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Nguồn: Truth Social

Theo SCMP, các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc khá hoang mang khi thời hạn 1/11 là rất gần. Còn các doanh nghiệp công nghệ của Mỹ cũng chịu áp lực lớn khi thiếu nguồn cung đất hiếm và lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc giảm lãi suất nếu lạm phát gia tăng.

Trung Quốc hiện sản xuất hơn 90% lượng đất hiếm chế biến và nam châm đất hiếm toàn cầu, nguyên liệu không thể thiếu cho xe điện, động cơ máy bay và thiết bị quân sự. Trước đó, Bắc Kinh thông báo mở rộng danh sách đất hiếm bị hạn chế xuất khẩu từ 7 lên 12 nguyên tố, bổ sung thêm các nguyên tố như holmium, erbium, thulium, europium và ytterbium.

Có thể thấy, các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc đang hoạt động trong môi trường đầy bất định kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump tái khởi động chiến tranh thương mại. Cú sốc đầu tiên là hồi tháng 4, khi ông Trump từng đe dọa nâng thuế lên tới 145% đối với một số mặt hàng Trung Quốc nhưng sau đó hoãn áp dụng 90 ngày.

Tuyên bố lần này đã được ông Trump rút lại nhanh chóng nhưng nó vẫn cho thấy nguy cơ gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc.

Theo đánh giá của một số công ty chứng khoán, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nóng lên trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Nó ảnh hưởng tới nhiều nước trên thế giới nhưng không giống nhau giữa các nước.