Theo chuyên gia CMC Telecom, sở hữu nhiều công nghệ chưa đủ làm nên hệ sinh thái số toàn diện. Giá trị thực nằm ở việc kết nối, vận hành thống nhất các lớp dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu hạ tầng số thay vì tốn nguồn lực quản lý hệ thống riêng lẻ.

Khi kết nối công nghệ chưa đồng nghĩa với vận hành thống nhất

Trong quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp ngày càng sử dụng nhiều nền tảng và dịch vụ công nghệ. Kết nối Internet, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an toàn thông tin và các giải pháp dữ liệu được triển khai để đáp ứng những nhu cầu khác nhau.

Tuy nhiên, việc các hệ thống có thể kết nối về mặt kỹ thuật chưa đồng nghĩa với khả năng vận hành thống nhất.

Một ứng dụng chạy trên Cloud vẫn phụ thuộc vào chất lượng kết nối mạng. Hệ thống dữ liệu dù được đầu tư tốt vẫn cần cơ chế bảo vệ, kiểm soát truy cập và quản trị phù hợp. Các công cụ giám sát có thể hoạt động hiệu quả trong phạm vi riêng nhưng chưa chắc cung cấp được cái nhìn đầy đủ về toàn bộ hạ tầng.

Khi mỗi thành phần được quản lý theo một quy trình, một hệ thống giám sát và một đầu mối riêng, doanh nghiệp có thể sở hữu nhiều công nghệ hiện đại nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc khai thác sức mạnh tổng thể.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng không chỉ là các công nghệ có kết nối với nhau hay không, mà là chúng phối hợp với nhau như thế nào trong quá trình vận hành.

Ba yếu tố tạo nên một hệ sinh thái vận hành thống nhất

Theo chuyên gia CMC Telecom, một hệ sinh thái số toàn diện cần được xây dựng trên ba năng lực có quan hệ chặt chẽ.

Thứ nhất, kết nối giữa các lớp hạ tầng và dịch vụ.

Connectivity, Data Center, Cloud, dữ liệu và các hệ thống ứng dụng cần có khả năng liên thông để phục vụ những hoạt động kinh doanh xuyên suốt. Khả năng kết nối không chỉ nằm ở đường truyền mà còn ở kiến trúc tích hợp giữa các môi trường công nghệ.

Thứ hai, cơ chế phối hợp trong quản trị và vận hành.

Khi nhiều dịch vụ cùng tham gia hỗ trợ một ứng dụng kinh doanh, cần có sự phối hợp giữa các đội ngũ chuyên môn, quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu, cơ chế chia sẻ thông tin cũng như phân định trách nhiệm rõ ràng.

Đây là yếu tố phân biệt một hệ sinh thái được vận hành thống nhất với tập hợp các dịch vụ hoạt động độc lập.

Thứ ba, khả năng giám sát và cải tiến xuyên suốt.

Doanh nghiệp không chỉ cần biết từng hệ thống có đang hoạt động bình thường hay không, mà còn cần hiểu chất lượng tổng thể của dịch vụ đang tác động thế nào đến hoạt động kinh doanh.

Khả năng giám sát, đánh giá hiệu năng và phối hợp tối ưu giữa các lớp công nghệ giúp hạ tầng số thích ứng khi nhu cầu thay đổi.

Ba năng lực này tạo nên sự chuyển dịch từ quản lý từng thành phần công nghệ sang quản trị một hệ sinh thái dịch vụ.

Từ hạ tầng kết nối đến chuỗi dịch vụ số toàn diện của CMC Telecom

Theo đuổi mô hình Comprehensive Service Provider (CSP) - Nhà cung cấp dịch vụ toàn diện, CMC Telecom cung cấp hệ sinh thái gồm sáu nhóm năng lực: Hạ tầng kết nối - Internet, Data Center, Điện toán đám mây, An ninh mạng, Quản trị Managed Services và Data & ML.

Đại diện CMC Telecom chia sẻ, điểm cốt lõi của mô hình không chỉ nằm ở phạm vi dịch vụ, mà ở cách các năng lực này được tổ chức để cùng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Connectivity tạo nền tảng kết nối. Data Center và CMC Cloud cung cấp hạ tầng và môi trường triển khai ứng dụng. Data & ML hỗ trợ khai thác dữ liệu và phát triển các ứng dụng thông minh. Cyber Security Services tham gia bảo vệ hệ thống, trong khi Managed Services đảm nhiệm các hoạt động quản trị, giám sát và vận hành.

Trong mô hình CSP của CMC Telecom, những năng lực này không được nhìn nhận như các dịch vụ tách rời, mà là những thành phần có thể phối hợp trong cùng một kiến trúc hạ tầng số.

Đặc biệt, việc kết hợp năng lực công nghệ với con người và quy trình vận hành giúp CMC Telecom tiếp cận bài toán khách hàng từ góc nhìn tổng thể: không chỉ cung cấp tài nguyên hay triển khai giải pháp, mà còn hỗ trợ quản trị và duy trì hoạt động của hệ thống.

Điều này không có nghĩa doanh nghiệp phải sử dụng toàn bộ dịch vụ từ một nhà cung cấp. Một hệ sinh thái hiệu quả vẫn cần khả năng tích hợp công nghệ của nhiều đối tác, phù hợp với kiến trúc và nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp.

Từ hiệu quả từng dịch vụ đến hiệu quả toàn hệ thống

Chuyên gia CMC Telecom nhận định, đối với doanh nghiệp, chất lượng của một hệ thống công nghệ không chỉ được quyết định bởi hiệu năng của từng thành phần.

Một đường truyền tốt, một nền tảng Cloud mạnh hay một giải pháp bảo mật hiện đại đều có giá trị riêng. Nhưng hiệu quả kinh doanh còn phụ thuộc vào cách chúng phối hợp để duy trì hoạt động ứng dụng, bảo vệ dữ liệu và đáp ứng nhu cầu của tổ chức.

Đó là lý do năng lực vận hành ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi doanh nghiệp lựa chọn đối tác hạ tầng số.

“Một hệ sinh thái số thực sự thống nhất không được đo bằng số lượng dịch vụ mà nhà cung cấp sở hữu, mà bằng khả năng khiến các dịch vụ đó cùng hoạt động hiệu quả vì mục tiêu kinh doanh của khách hàng”, đại diện CMC Telecom nhấn mạnh.

(Nguồn: CMC Telecom)