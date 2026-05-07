Sáng 7/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm và diễu hành "Binh đoàn bất tử" kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2026) và 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026) của Việt Nam. Buổi lễ do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Trung tâm Khoa học - Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp tổ chức.

Diễu hành "Binh đoàn bất tử" là hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên ở Nga cũng như nhiều quốc gia trên thế giới để tưởng nhớ, bày tỏ lòng tôn kính về những người đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Sự kiện “Binh đoàn bất tử” đã trở thành truyền thống cả ở Nga và trên thế giới

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ tham gia diễu hành để tưởng nhớ chiến sĩ đã mất trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Đại sứ Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko cho biết, diễu hành “Binh đoàn bất tử” là hoạt động đã trở thành truyền thống ở Nga cũng như trên toàn thế giới - để tưởng nhớ và tri ân những người đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, các chiến sĩ nơi tiền tuyến, những người du kích, người lao động nơi hậu phương đã dũng cảm và quên mình góp phần mang lại chiến thắng được mong đợi từ lâu.

Ở các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây, chiến tranh đã chạm đến mọi gia đình, để lại dấu ấn trong số phận của mỗi con người. Chính vì vậy, cách nhìn nhận đối với ngày kỷ niệm này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

Đại sứ Bezdetko và phu nhân tham gia diễu hành

Đại sứ chia sẻ: "Chúng ta tưởng nhớ và tôn vinh từng người và tất cả mọi người. Chúng tôi không quên những chiến sĩ quốc tế Việt Nam đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhân dân chúng tôi trong mùa đông năm 1941, trong các trận chiến bảo vệ Mátxcơva. Tên tuổi của họ được lưu danh muôn thuở... Chúng tôi cũng tưởng nhớ những anh hùng Việt Nam đã hy sinh trong trận Điện Biên Phủ cũng như trong cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược để thống nhất đất nước".

Trong khi đó, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou chia sẻ về ngày 30/4 - Ngày thống nhất đất nước Việt Nam, ngày 7/5 - Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày 9/5 - Ngày Chiến thắng của Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Đại sứ cho rằng, đây là những ngày để bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với thế hệ đi trước, những người đã trải qua những khốc liệt của chiến tranh và những mất mát không thể bù đắp. Hàng triệu người đã hy sinh vì Tổ quốc. Bổn phận của thế hệ ngày nay là ghi nhớ những hy sinh ấy, tôn vinh các anh hùng đã ngã xuống vì tương lai.

Theo ông, các quốc gia cần thúc đẩy chương trình nghị sự hòa bình trên mọi diễn đàn quốc tế.

Tại buổi lễ, các tiết mục trình diễn nghệ thuật ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình yêu đất nước đã được các nghệ sĩ, người dân hai nước Việt Nam - Nga thể hiện.

"Binh đoàn bất tử" ban đầu là phong trào xã hội nhằm tưởng niệm thế hệ những người tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cũng như giáo dục về lòng dũng cảm, tạo sự gắn bó mật thiết của mỗi người, mỗi gia đình với lịch sử của đất nước.

Phong trào được khởi xướng tại Nga, vào năm 2011, hiện đã mở rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.