Điểm chung của cả 3 nữ thành viên Chính phủ đều là những cán bộ từng giữ nhiều vị trí quan trọng từ địa phương đến Trung ương, từng là bí thư tỉnh ủy và là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa liền.

Trong đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà là Bí thư Trung ương Đảng khóa 14; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16 và từng là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ).

Bộ trưởng Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 14 và từng là Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Còn Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16 và từng là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (cũ).

Các nữ lãnh đạo đều có nền tảng học vấn vững chắc, kinh nghiệm dày dặn trong công tác quản lý, trưởng thành từ cơ sở, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QH

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (sinh năm 1964, quê xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) là nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Chính phủ Việt Nam; trình độ Cử nhân Khoa học Ngữ văn, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

Bà Phạm Thị Thanh Trà khởi đầu sự nghiệp từ ngành giáo dục tại tỉnh Yên Bái (cũ) và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương: Phó chủ tịch huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái, Chủ tịch tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái (cũ).

Tháng 10/2020, bà được điều động về Trung ương làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 4/2021, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Tháng 10/2025, bà Phạm Thị Thanh Trà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 và tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh (sinh năm 1967, quê xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình); trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Lịch sử.

Bà Thanh trưởng thành từ công tác Đoàn, gắn bó nhiều năm với phong trào thanh niên, sinh viên. Trong quá trình này, bà từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn.

Từ lĩnh vực thanh niên, bà chuyển sang công tác tuyên giáo và có 6 năm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).

Tháng 12/2017, bà được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tháng 7/2021, Bộ Chính trị điều động bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 12/2025, bà được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ này trong nhiệm kỳ mới.

Là người trẻ nhất trong 3 nữ lãnh đạo, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (sinh năm 1971, quê xã Kim Thành, TP Hải Phòng); trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Đại học chuyên ngành Quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp.

Bà Lan trưởng thành từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) và từng giữ các vị trí như Chánh Văn phòng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trước khi được điều động giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2022, bà Lan giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.