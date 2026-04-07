Hai nữ Phó Chủ tịch Quốc hội đều có nền tảng đào tạo bài bản trong lĩnh vực kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thanh có trình độ tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trong khi bà Nguyễn Thị Hồng là thạc sĩ Kinh tế phát triển.

Hai bà đều là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu quốc hội nhiều khóa.

Nếu như bà Nguyễn Thị Thanh có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý ở cả địa phương và Trung ương thì bà Nguyễn Thị Hồng là người có bề dày về lĩnh vực tài chính, tiền tệ tại Ngân hàng Nhà nước.

Trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê ở Ninh Bình, có trình độ tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15, 16.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Quốc hội

Bà Thanh trưởng thành từ công tác đoàn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại địa phương như Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ninh Bình. Sau đó, bà giữ các chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình.

Đầu năm 2012, bà Thanh giữ cương vị Bí thư Huyện ủy Yên Khánh (cũ) trong hơn một năm, trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Bà về nhận công tác tại Ban Công tác đại biểu vào tháng 4/2020, giữ chức Phó trưởng ban thường trực rồi Trưởng Ban Công tác đại biểu kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Giữa năm 2024, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Có bề dày về tài chính, tiền tệ

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê ở Hà Nội, có trình độ thạc sĩ Kinh tế phát triển. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Phạm Hải

Bà Hồng từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà đã có hàng chục năm theo dõi và chuyên trách về chính sách tiền tệ trước khi làm vụ phó, rồi vụ trưởng.

Sau 6 năm làm Phó thống đốc, bà được đánh giá là người nắm vững chuyên môn, tham mưu chính cho các chính sách quan trọng của Ngân hàng Nhà nước. Bà được Quốc hội khóa 14 phê chuẩn bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vào ngày 12/11/2020.

Bà Nguyễn Thị Hồng là nữ thống đốc đầu tiên kể từ ngày thành lập Ngân hàng Nhà nước.

Tại Đại hội 13 của Đảng, bà được bầu vào Trung ương Đảng.

Từ tháng 1/2025 tới 4/2026, bà là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.