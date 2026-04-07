Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, có 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ

Tiếp đó, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức tuyên thệ.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó", tân Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sinh năm 1970; quê ở tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn thạc sĩ Chính sách công.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, 14; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; Đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Ông có thời gian dài gắn bó với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đi lên từ chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông lần lượt nắm giữ nhiều vị trí Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 10/2011, ông làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2014, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 4/2016 ông giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 10/2020, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 5/2024, Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.