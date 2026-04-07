Chủ tịch Quốc hội trao nghị quyết của Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội cho các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 16 gồm các ông, bà: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao nghị quyết của Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Cụ thể là các quyết định bầu: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.

Nhân tố mới, khí thế mới

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ tinh thần “thêm người, thêm sức mạnh; nhân tố mới, khí thế mới; tư duy mới, cách làm mới, chất lượng, hiệu quả mới”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội đã có đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật, trong nhiệm kỳ khóa 16 phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tăng cường giám sát trúng, đúng; quyết định kịp thời những vấn đề quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cùng toàn thể cán bộ cơ quan Quốc hội tiếp tục siết chặt đoàn kết, thống nhất hành động để mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chấp hành kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh của Đảng, Nhà nước và các quy định của Quốc hội; tinh thần kỷ luật, kỷ cương phải được nâng lên hàng đầu trong nhiệm kỳ.

Trong quan hệ phối hợp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: phải tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; phối hợp hành động chặt chẽ, hiệu quả với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả công việc, không chỉ dựa vào việc đi cơ sở theo cách truyền thống.

Lãnh đạo Quốc hội dù được phân công phụ trách lĩnh vực, vẫn phải bao quát chung, nắm chắc công tác chỉ đạo, điều hành; bảo đảm sự vận hành thông suốt.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Quốc hội số; đẩy mạnh số hóa, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông cũng lưu ý cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra trong các cơ quan của Quốc hội, xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh, từng đảng viên phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân.

Chủ động “kiểm toán từ sớm, từ xa”

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao nghị quyết của Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng ông Nguyễn Hữu Nghĩa được Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm rất cao bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao nghị quyết cho Tổng Kiểm toán Nguyễn Hữu Nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ông Nguyễn Hữu Nghĩa là cán bộ được đào tạo bài bản, là Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng. Trải qua nhiều vị trí công tác tại các cơ quan Trung ương của Đảng và Chính phủ, địa phương, ông Nghĩa tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm tham mưu chiến lược cho Đảng về phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước kế thừa, phát huy truyền thống hơn 3 thập kỷ qua, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.

Kiểm toán Nhà nước luôn xứng đáng là công cụ sắc bén, trọng yếu, hữu hiệu của Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong giai đoạn tới, ngành kiểm toán được giao trọng trách rất nặng nề, phải phối hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra của Chính phủ để tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên nhà nước “Đức, Tâm, Tầm, Tài”, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Kiểm toán không chỉ dừng lại ở việc phát hiện sai phạm sau khi đã xảy ra, mà cần kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.