Sáng nay (7/4), tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 họp riêng dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Hữu Đông thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, các Ủy ban.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14 và không phải là đại biểu Quốc hội khóa 16.

Chính phủ hiện nay có 9 Phó Thủ tướng, trong đó có 2 Phó Thủ tướng trong Ban chấp hành Trung ương khóa 14 là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giữ vai trò Bí thư Trung ương Đảng và là đại biểu Quốc hội khóa 16.

7 Phó Thủ tướng còn lại không tham gia Trung ương khóa 14, gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.

Những bộ trưởng, trưởng ngành trong Ban chấp hành Trung ương khóa 14 gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Các bộ trưởng, trưởng ngành này đều là đại biểu Quốc hội khóa 16. Hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các bộ trưởng, trưởng ngành không tham gia Trung ương khóa 14 có: Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.