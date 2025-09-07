Mặc dù gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến trước đội bóng được đánh giá yếu hơn là U23 Singapore, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công muộn của Lê Văn Thuận.

Với 6 điểm sau hai lượt trận, U23 Việt Nam giữ ngôi đầu bảng C, bằng điểm với U23 Yemen nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ.

U23 Việt Nam (áo trắng) thắng chật vật U23 Singapore - Ảnh: Anh Đức

Cơ hội đi tiếp đang rộng mở với U23 Việt Nam. Chỉ cần một trận hòa trước đội bóng Tây Á ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam chắc chắn đứng đầu bảng và giành vé trực tiếp tới vòng chung kết.

Trường hợp không may trắng tay trước U23 Yemen, Đình Bắc và các đồng đội vẫn có cơ hội lớn để đi tiếp với tư cách là một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Ở bảng C, U23 Bangladesh và U23 Singapore đã chính thức bị loại, nên trận đấu cuối cùng giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen vào ngày 9/9 tới sẽ là cuộc so tài quyết định ngôi đầu, cùng tấm vé trực tiếp.

Vòng loại U23 châu Á 2026 có sự tham gia của 44 đội bóng, được chia thành 11 bảng. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK tại Saudi Arabia năm sau.

Xếp hạng bảng C sau lượt trận thứ 2

Xếp hạng các đội nhì bảng

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore:

