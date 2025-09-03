Tại vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan là chủ nhà của bảng F cùng Mông Cổ, Lebanon và Malaysia. Đội bóng xứ chùa Vàng cho thấy quyết tâm lớn dù thiếu vắng một vài trụ cột.

Ngay phút thứ 2, Iklas Sanhon ghi bàn mở tỷ số, trước khi kiến tạo cho Seksan Ratree nhân đôi cách biệt ở phút 18. Sau đó, Ratree hoàn tất cú đúp với cú sút xa đẹp mắt, giúp Thái Lan dẫn 3-0 khi hiệp một khép lại.

U23 Thái Lan (phải) áp đảo hoàn toàn U23 Mông Cổ - Ảnh: FAT

Sang hiệp hai, thế trận càng thêm áp đảo. Ratree tiếp tục tỏa sáng với cú hat-trick ở phút 57 sau tình huống đá bồi chính xác. Chưa đầy 10 phút sau, Chawalwit Saelao lập công, nâng tỷ số lên 5-0. Phút 82, chính Chawalwit kiến tạo để Yotsakorn Burapa ấn định chiến thắng 6-0.

Trong khi hàng công bùng nổ, hàng thủ Thái Lan cũng chơi chắc chắn, hóa giải mọi nỗ lực tấn công yếu ớt của Mông Cổ. Đối thủ từ Đông Á gần như không tạo ra cơ hội đáng kể trước sự lấn lướt toàn diện của “Voi chiến”.

U23 Thái Lan ra quân như mơ tại vòng loại U23 châu Á 2026 - Ảnh: FAT

Chiến thắng này giúp U23 Thái Lan giành lợi thế lớn trong hành trình tìm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Với hiệu số vượt trội và phong độ hứng khởi, thầy trò HLV Damrong-Ongtrakul cho thấy họ hoàn toàn có thể tiến xa tại vòng loại, đồng thời gửi lời thách thức mạnh mẽ tới các đối thủ còn lại.

