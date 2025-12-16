Một viên chức được tuyển dụng và nhận công tác từ ngày 25/8/2022, hiện hưởng hệ số lương 2,34 và dự kiến đến ngày 1/9/2026 sẽ đủ điều kiện nâng lương thường xuyên.

Trong các năm học 2022–2023, 2023–2024 và 2024–2025, viên chức này đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời đạt một số thành tích, được Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện (cũ) tặng giấy khen.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Tuy nhiên, khi đề nghị được xem xét nâng lương trước thời hạn, phía nhà trường cho rằng viên chức chưa từng được nâng lương thường xuyên lần nào nên chưa đủ điều kiện xét nâng trước thời hạn; phải sau khi được nâng lương thường xuyên ít nhất một lần mới được xem xét.

Viên chức này đặt câu hỏi: Có quy định nào bắt buộc phải nâng lương thường xuyên lần đầu thì mới được xét nâng lương trước thời hạn hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021.

2 tiêu chuẩn nâng lương đối với viên chức và người lao động - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức

Theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức nếu đạt đủ hai tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013 và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đã được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản thì có thể được xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều kiện kèm theo là người được xét chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, còn thiếu không quá 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên.

Việc xét nâng lương trước hạn căn cứ vào thời gian còn thiếu để nâng lương thường xuyên và thành tích đạt được, không phụ thuộc vào việc đã từng nâng lương thường xuyên hay chưa.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng lưu ý, việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó, viên chức cần liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của địa phương (Sở Nội vụ) để được hướng dẫn, xem xét và giải đáp cụ thể theo thẩm quyền.