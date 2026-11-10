Có vợ phải chi trả tới 100 triệu đồng cho lần làm phẫu thuật không có BHYT hỗ trợ, ông Trần Anh (Hà Nội) băn khoăn liệu gia đình ông có được khấu trừ, hoàn thuế thu nhập cá nhân hay chính sách hỗ trợ nào hay không.

Đồng thời, ông Trần Anh cũng muốn biết các điều kiện, thủ tục và hồ sơ cần thiết để người lao động được xem xét giảm trừ hoặc hoàn thuế đối với chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp này.

Trả lời thắc mắc này, trên Cổng thông tin điện tử ngày 10/11, Bộ Y tế dẫn thông tin từ Nghị định số 253/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).

Trong đó, khoản 2 Điều 49, quy định người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế, trong đó bao gồm các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do BHYT chi trả tổng không quá 23 triệu đồng/năm.

Một trong những điều kiện để các khoản chi cho y tế được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN là người nộp thuế phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảng kê chi phí khám chữa bệnh. Ảnh: BVCC

Cơ quan này lưu ý khoản tiền nhận được từ người sử dụng lao động hỗ trợ cho việc khám bệnh, chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP là khoản thu nhập không chịu thuế TNCN.

Các khoản chi cho y tế (bệnh hiểm nghèo) theo Điều 40 Nghị định số 253/2026 thuộc trường hợp giảm thuế nên không được tính vào các khoản giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Điều kiện các khoản chi cho y tế được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN: Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh; hóa đơn thể hiện đầy đủ thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế; các khoản chi này không được đồng thời thanh toán từ các nguồn được hỗ trợ khác mà không phải do người lao động trực tiếp chi trả.

Trường hợp người lao động có yêu cầu thực hiện giảm trừ vào thu nhập đối với các khoản chi phí giáo dục, y tế nêu trên khi tính thuế, người nộp thuế không được ủy quyền quyết toán cho cơ quan chi trả, phải tự quyết toán thuế TNCN.

Để được tính giảm trừ chi phí giáo dục, y tế, người nộp thuế phải tự quyết toán các khoản này với cơ quan thuế, không được ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập làm thay. Chẳng hạn, một người có thu nhập tính thuế 20 triệu đồng mỗi tháng (240 triệu đồng một năm), số thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến mới là 18 triệu đồng. Trường hợp trong năm người này phát sinh 24 triệu đồng đóng học phí cho con và 20 triệu tiền khám chữa bệnh đủ điều kiện giảm trừ, thì thu nhập tính thuế giảm về 196 triệu. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo đó giảm còn 13,6 triệu đồng, tiết kiệm 4,4 triệu so với trước.