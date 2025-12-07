Triển lãm mỹ thuật An & Huy - Tình nhân & Ánh sáng vừa khai mạc tại TPHCM. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ của 2 họa sĩ Đặng Thu An và Nguyễn Đức Huy - 2 cá tính sáng tạo mà còn là một hành trình chiêm nghiệm về vẻ đẹp của tình yêu, ánh sáng và người phụ nữ Việt.

Không gian trưng bày triển lãm.

Sự kiện giới thiệu gần 50 tác phẩm, kết hợp hài hòa giữa chất liệu sơn dầu nữ tính, trong trẻo (họa sĩ Đặng Thu An) và sơn mài truyền thống nhưng giàu hơi thở hiện đại (họa sĩ Nguyễn Đức Huy).

Bên cạnh là những người bạn nghề, 2 họa sĩ còn là vợ chồng. Họ quen biết từ ngôi trường Đại học Nghệ thuật Huế, sau đó gặp gỡ và nên duyên suốt mấy chục năm qua. Hội họa trở thành điểm gắn kết, giúp cả hai thăng hoa trong công việc lẫn đời sống.

Chia sẻ với VietNamNet, họa sĩ Đặng Thu An cho biết dù triển lãm chung và có những điểm giao thoa trong sáng tác, chị và ông xã luôn tạo không gian sáng tạo riêng cho mỗi người.

Họa sĩ Đức Huy và Thu An còn là bạn đời của nhau.

“Chúng tôi vẫn song hành, cùng đi trên con đường chung nhưng vẫn tự tin giữ được chất riêng mỗi người”, chị An cho biết.

Họa sĩ Nguyễn Đức Huy nói do cả 2 vợ chồng đều là họa sĩ, họ có sự thấu hiểu, động viên nhau cùng phát triển. Quá trình làm việc, cặp đôi không tránh khỏi tranh luận nhưng cốt lõi vẫn là tìm ra hướng đi tốt nhất.

Tại triển lãm, họa sĩ Đức Huy giới thiệu 2 bộ tác phẩm sơn mài chính với chủ đề Tình nhân. Họa sĩ khởi nguồn từ suy tư về sự kết nối cảm xúc trong nhịp sống hiện đại.

Tác phẩm của họa sĩ Đức Huy.

Các đôi tình nhân hòa quyện giữa thiên nhiên rực rỡ, tượng trưng cho sự giao thoa âm - dương, ca ngợi tinh thần phồn thực Á Đông và vẻ đẹp của tình yêu nhân loại.

Với anh, mỗi tác phẩm là 1 hành trình chiêm nghiệm nội tâm, nơi ánh sáng là nhịp điệu của hy vọng và tái sinh. Hình tượng người phụ nữ ẩn hiện giữa các mảng hình tối giản còn là biểu tượng của tri thức, giác ngộ và sự trở về bản thể thuần khiết.

Trong khi đó, họa sĩ Đặng Thu An lấy cảm hứng từ người phụ nữ và tuổi thanh xuân đưa vào tác phẩm.

Chị khắc họa một thế giới giàu chất thơ, cảm xúc với vẻ đẹp thầm kín, duyên dáng, hiện đại mà vẫn truyền thống.

Bên cạnh sơn dầu quen thuộc, nữ họa sĩ giới thiệu chuỗi tác phẩm sơn mài trên toan - một thử nghiệm đem đến bề mặt tranh mới mẻ, bí ẩn và gợi cảm.

Các tranh của họa sĩ Thu An.

Loạt tranh gợi lại sắc màu văn hóa dân gian của làng nghề hơn 300 năm tuổi ở Huế, tôn vinh bàn tay khéo léo và lời cầu chúc thịnh vượng của người phụ nữ.

Họa sĩ cũng lấy cảm hứng từ hình tượng chim phụng (biểu trưng cho bất tử, đức hạnh), để ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ Việt tự tin, quyến rũ nhưng vẫn thuần khiết và nhân hậu.

PGS.TS Phan Thanh Bình nhận định triển lãm là sự tụ hội của những tác phẩm sơn dầu nữ tính, trong trẻo và những bức sơn mài đậm chất truyền thống nhưng giàu hơi thở hiện đại.

“Cả 2 họa sĩ đều hướng đến giá trị nhân văn, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với con người và cuộc sống”, PGS.TS Phan Thanh Bình cho biết.

Tác phẩm "Vân mây đỏ".

Bán tranh hỗ trợ hoạt động bảo tồn miền Trung sau bão lũ Dịp này, 2 họa sĩ dành tặng toàn bộ doanh thu từ tác phẩm “Vân mây đỏ” - để hỗ trợ hoạt động bảo tồn miền Trung, đặc biệt là các làng nghề truyền thống của phụ nữ Thừa Thiên Huế. Tác phẩm lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những bông hoa hồng, của sắc đỏ nội lực và những khoảnh khắc mơ mộng len lỏi trong ký ức người phụ nữ. Những làn mây đỏ cuộn lên như hơi ấm, như cảm xúc đang nở rộ, hòa quyện cùng vẻ đẹp tĩnh lặng của nhan sắc Á Đông.

Ảnh: HK, BTC