Khai mạc ngày 1/11, triển lãm giới thiệu 42 tác phẩm, gồm 37 tranh màu nước và 5 tranh sơn mài được sáng tác trong những năm gần đây, chủ yếu lấy cảm hứng từ phong cảnh và biển quê hương Hải Phòng - nơi Nguyễn Đức Quang sinh ra và lớn lên, gợi mở một cuộc "hồi quy" đầy tự nhiên và lặng lẽ của người nghệ sĩ với cội nguồn sáng tạo.

Tranh phong cảnh của Nguyễn Đức Quang.

Ở triển lãm Trở về, những bức tranh phong cảnh của Nguyễn Đức Quang cho thấy một thế giới trong trẻo và sâu lắng. Biển Hải Phòng, với những con thuyền, bến cá, ánh nắng và làn nước chuyển sắc, hiện lên trong tranh ông vừa thực vừa mộng. Dưới những lớp màu mỏng tang và trong suốt, người xem cảm nhận được sự đan xen của động và tĩnh, của bề mặt lung linh và chiều sâu thẳm thẳm của đại dương.

Với họa sĩ, mỗi nét vẽ không chỉ là miêu tả cảnh vật, mà còn là một cách để nói lời tri ân với người cha - ngư dân cả đời gắn bó với biển. Bóng dáng con thuyền, ánh trời loang trên sóng nước… đều thấp thoáng hình ảnh người cha bền bỉ, cần mẫn, lặng lẽ.

Bố cục chặt chẽ, tạo hình vững vàng, màu sắc dịu nhẹ, trong vắt, tất cả khiến 37 bức màu nước của Nguyễn Đức Quang trở thành những bản hòa ca của ánh sáng và ký ức.

Với Nguyễn Đức Quang, trở lại với hội họa là một niềm hạnh phúc giản dị mà sâu sắc. "Tôi cảm thấy vui sướng và thỏa chí sáng tác hơn nhiều so với thời còn đi học, dù khi ấy đã được học với những thầy cô tận tâm như thầy Đoàn Văn Nguyên, cô Lê Kim Mỹ và bạn bè tài năng như Trần Trọng Vũ, Đỗ Minh Tâm…", họa sĩ chia sẻ.

Triển lãm Trở về cũng là một điểm khởi đầu mới. Họa sĩ đang chuẩn bị cho triển lãm cá nhân tiếp theo, dự kiến diễn ra vào nửa đầu năm 2026, với loạt tranh trừu tượng chất liệu acrylic, hứa hẹn một hướng thể nghiệm mới trong hành trình sáng tạo của ông.

Nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về người bạn cũ: "Được đào tạo bài bản, tranh của Nguyễn Đức Quang thể hiện tâm hồn từng trải, biết bỏ cái gì, giữ cái gì qua từng nét bút".

Theo Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Đức Quang vẽ cho chính mình, như một cách giải tỏa nội tâm trong phong cảnh. Nhờ kỹ thuật màu nước điêu luyện, bố cục chọn lọc và màu sắc trong trẻo, biển, bầu trời, sóng nước, hơi ẩm trong tranh anh trở nên sinh động và đầy tình cảm.

"Phải là người yêu biển, yêu quê hương đến thế mới thể hiện được một tâm hồn đầy chất thơ, dạt dào cảm xúc qua từng tác phẩm. Khi vẽ phố phường Hà Nội hay phong cảnh Tây Bắc, Nguyễn Đức Quang thể hiện sự buông thả có chủ ý, sử dụng độ đậm nhạt tinh tế, khiến người xem như được đưa về một không gian trầm mặc, nơi thời gian dường như lùi lại hàng trăm năm", Phan Cẩm Thượng nhận xét.