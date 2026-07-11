Về nước điều trị với hy vọng đi lại được

Sau gần một năm điều trị và tập phục hồi chức năng tại Mỹ nhưng tiến triển rất chậm, ông P.H.D (71 tuổi) quyết định trở về quê hương với hy vọng tìm lại cơ hội đi lại được sau cơn đột quỵ.

Mười tháng sau tai biến, nửa người phải của ông gần như mất hoàn toàn cảm giác. Việc đi lại phải phụ thuộc vào dụng cụ hỗ trợ trong khi quá trình tập luyện không mang lại nhiều thay đổi.

"Tôi tập mãi mà vẫn như cũ. Nửa người bên phải không có cảm giác gì. Tôi nghĩ ở lại Mỹ chắc cũng khó cải thiện nên quyết định lấy hết can đảm về Việt Nam điều trị", ông D. kể.

Tại một bệnh viện ở Cần Thơ, kết quả chụp MRI cho thấy ông bị xuất huyết vùng đồi thị cạnh não thất trái - nguyên nhân gây yếu liệt kéo dài nửa người phải.

Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ còn phát hiện ông bị gãy đầu dưới xương cánh tay, đầu trên xương trụ và xương quay bên phải do một lần té ngã sau đột quỵ nhưng trước đó chưa được phát hiện.

Ông D. ngỡ ngàng vì có nhiều bệnh nhân mổ sọ não mỗi ngày. Ảnh: T.Nguyễn.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Đan Kha - chuyên gia về Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng tại Cần Thơ - cho biết, ông D. được hội chẩn đa chuyên khoa, phẫu thuật kết hợp xương và phục hồi chức năng bằng các bài tập cá thể hóa, kết hợp oxy cao áp, kích thích từ trường xuyên sọ và laser công suất cao.

Sau một thời gian điều trị, từ chỗ phải phụ thuộc vào dụng cụ hỗ trợ, ông D. đã có thể tự đi lại và chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Ngỡ ngàng trước kinh nghiệm của bác sĩ Việt

Điều khiến người đàn ông 71 tuổi bất ngờ nhất không phải là trang thiết bị mà là kinh nghiệm của đội ngũ bác sĩ Việt Nam.

"Bên Mỹ máy móc cũng rất hiện đại nhưng ở Việt Nam tôi thấy bác sĩ điều trị rất nhiều ca đột quỵ nên kinh nghiệm phong phú. Khi nằm viện, ngày nào tôi cũng thấy có bệnh nhân được mổ não, điều đó khiến tôi có thêm niềm tin", ông chia sẻ.

Không chỉ ông D., ông L.X.C (77 tuổi), một Việt kiều Canada, cũng lựa chọn trở về quê hương để phục hồi chức năng sau cơn đột quỵ.

Do nặng 109kg, ông C. gặp nhiều khó khăn trong đi đứng vì trọng lượng cơ thể tạo áp lực lớn lên khớp gối trong khi một bên cơ thể bị yếu liệt. Các bác sĩ xây dựng chương trình tập luyện riêng, kết hợp tăng sức cơ, giảm đau khớp gối và kiểm soát cân nặng.

Chỉ sau một tuần, ông C. đã có những bước đi đầu tiên, tự bước chậm lên từng bậc cầu thang. Điều khiến ông bất ngờ là cơn đau đầu gối kéo dài nhiều năm cũng biến mất trong quá trình phục hồi.

Theo TS Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TPHCM, Việt Nam hiện có hệ thống đào tạo và trang thiết bị trong lĩnh vực can thiệp thần kinh tương đương các nước phát triển. Lợi thế lớn là số lượng bệnh nhân đông, giúp bác sĩ được thực hành thường xuyên và tích lũy nhiều kinh nghiệm.

Bác sĩ Cường cho rằng nhờ môi trường thực hành dày đặc, tay nghề của đội ngũ can thiệp thần kinh và phục hồi chức năng tại Việt Nam không thua kém các nước phát triển. Bên cạnh đó, chi phí điều trị và phục hồi chức năng thấp hơn nhiều so với nước ngoài, giúp người bệnh có điều kiện theo đuổi quá trình điều trị lâu dài.

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